"Я называю свое платье протестом". Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным декольте и рассказала, кем является для Гарбарука. Видео

"Хочу сразу расставить точки над "і". Я не не работник Министерства образования, я не госслужащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник", – заявила женщина.

По словам Тишкун, в горсовет Львова ее привело любопытство и желание лично познакомиться с мэром Андреем Садовым.

"Я сама из Львова и накануне католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно: хотела посмотреть на Андрея Ивановича, он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото", – рассказала она.

Женщина назвала свой профиль в соцсетях провокативным, в то же время она считает, что из-за откровенного платья на нее несправедливо навесили клеймо.

"В принципе, мой аккаунт в Instagram несет провокационный подтекст. Я понимаю это. Но… Это запрещено? Это провокация – вызвать реакцию. Правда, я не ожидала такой. Я хочу бороться с тем, с чем сейчас борется весь мир и от чего страдают женщины. Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, навесили мне клеймо", – сказала Тишкун.

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