За границей с начала пандемии умерли 15 украинцев с COVID-19 – МИД Украины

По данным министерства иностранных дел Украины, 23 октября за пределами страны от коронавирусной инфекции лечился 91 украинец.

За пределами Украины скончались 15 украинцев с коронавирусной инфекцией. Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило на запрос УНН, данные агентство опубликовало 28 октября.

"По состоянию на 23 октября зарубежным дипломатическим учреждениям Украины известно о 91 случае заболевания COVID-19 и 15 подтвержденных летальных случаях среди граждан Украины за рубежом", – говорится в сообщении.

По данным МИД, 158 украинцев, у которых за рубежом выявили коронавирусную инфекцию, уже вылечились.

В мае внешнеполитическое ведомство Украины располагало данными о восьми жертвах COVID-19 среди находившихся за рубежом украинцев. По состоянию на 9 мая там еще лечились 145 граждан, большинство из них – в Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 44 млн случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались более 1,1 млн пациентов с COVID-19, вылечились почти 30 млн человек.