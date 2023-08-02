За убийство Вербицкого и Веремия будут судить трех человек. Один из них может быть причастен к созданию ЧВК, воюющей против Украины

Следователи ГБР собрали доказательства преступлений подозреваемых. Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение телесных повреждений.

Один из них является "почетным президентом" федерации бокса группировки "ДНР" и причастен к созданию военных подразделений террористов, которые сегодня воюют против Украины, говорится в сообщении.

Фигуранты скрываются от украинского правосудия на территории оккупированной Донецкой области и России.

В рамках специального досудебного расследования фигурантам инкриминируется совершение уголовных преступлений, в частности по ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (умышленное убийство и коллаборационистская деятельность). Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих, похищение, пытки и причинение им телесных повреждений. Обвинительные акты направлены в суд.

В ГБР отметили, что ведомство продолжает системную работу по расследованию преступлений, совершенных во время Революции достоинства, которая также позволяет выявлять и документировать факты государственной измены и деятельности подозреваемых. Всего по результатам работы следователей в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 25 гражданских лиц, 18 из которых – по специальной (заочной) процедуре. По итогам судебного разбирательства в отношении пяти человек суды вынесли обвинительные приговоры.