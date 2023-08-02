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За убийство Вербицкого и Веремия будут судить трех человек. Один из них может быть причастен к созданию ЧВК, воюющей против Украины

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ГБР отправило дело в суд
ГБР отправило дело в суд
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины завершили досудебное расследование в отношении трех человек, которые, по данным следствия, причастны к убийству активиста Юрия Вербицкого и журналиста Вячеслава Веремия во время Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР 1 августа.

Следователи ГБР собрали доказательства преступлений подозреваемых. Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение телесных повреждений. 

Один из них является "почетным президентом" федерации бокса группировки "ДНР" и причастен к созданию военных подразделений террористов, которые сегодня воюют против Украины, говорится в сообщении.

Фигуранты скрываются от украинского правосудия на территории оккупированной Донецкой области и России.

В рамках специального досудебного расследования фигурантам инкриминируется совершение уголовных преступлений, в частности по ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (умышленное убийство и коллаборационистская деятельность). Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих, похищение, пытки и причинение им телесных повреждений. Обвинительные акты направлены в суд.

В ГБР отметили, что ведомство продолжает системную работу по расследованию преступлений, совершенных во время Революции достоинства, которая также позволяет выявлять и документировать факты государственной измены и деятельности подозреваемых. Всего по результатам работы следователей в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 25 гражданских лиц, 18 из которых – по специальной (заочной) процедуре. По итогам судебного разбирательства в отношении пяти человек суды вынесли обвинительные приговоры.

Контекст:

Вербицкого вместе с еще одним активистом Евромайдана, Игорем Луценко, похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер

Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их.

В 2017 году по делу об убийстве Веремия дали условный срок Юрию Крысину, а позже, в 2018-м, апелляция заменила его на реальный – пять лет лишения свободы. В деле о похищениях и пытках на Евромайдане также фигурировал охранник Крысина Сергей Чемес, в сентябре 2018 года он признал вину и пошел на сделку со следствием, получив три года и три месяца лишения свободы.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Евромайдан, Юрий Вербицкий, Вячеслав Веремий, Революция достоинства, суд, ГБР
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