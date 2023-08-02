За убийство Вербицкого и Веремия будут судить трех человек. Один из них может быть причастен к созданию ЧВК, воюющей против Украины

Следователи ГБР собрали доказательства преступлений подозреваемых. Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих и нанесение телесных повреждений.
Один из них является "почетным президентом" федерации бокса группировки "ДНР" и причастен к созданию военных подразделений террористов, которые сегодня воюют против Украины, говорится в сообщении.
Фигуранты скрываются от украинского правосудия на территории оккупированной Донецкой области и России.
В рамках специального досудебного расследования фигурантам инкриминируется совершение уголовных преступлений, в частности по ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (умышленное убийство и коллаборационистская деятельность). Также им инкриминируются покушения на убийство других протестующих, похищение, пытки и причинение им телесных повреждений. Обвинительные акты направлены в суд.
В ГБР отметили, что ведомство продолжает системную работу по расследованию преступлений, совершенных во время Революции достоинства, которая также позволяет выявлять и документировать факты государственной измены и деятельности подозреваемых. Всего по результатам работы следователей в суд направлено 13 обвинительных актов в отношении 25 гражданских лиц, 18 из которых – по специальной (заочной) процедуре. По итогам судебного разбирательства в отношении пяти человек суды вынесли обвинительные приговоры.
Вербицкого вместе с еще одним активистом Евромайдана, Игорем Луценко, похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер.
Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Он возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их.
В 2017 году по делу об убийстве Веремия дали условный срок Юрию Крысину, а позже, в 2018-м, апелляция заменила его на реальный – пять лет лишения свободы. В деле о похищениях и пытках на Евромайдане также фигурировал охранник Крысина Сергей Чемес, в сентябре 2018 года он признал вину и пошел на сделку со следствием, получив три года и три месяца лишения свободы.