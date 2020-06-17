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Загорает на солнце. В сети появились фото, как виновница ДТП в Харькове Зайцева отбывает наказание

Начальник исправительного центра, где виновница ДТП в Харькова Алена Зайцева отбывает наказание, Инна Мицюк подтвердила, что фото, на которых заключенная загорает во дворе, реальные.

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Фото: EPA

В сети появились фотографии, как виновница смертельного ДТП в Харькове, где погибли шесть человек, Алена Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79. Фото 12 июня опубликовала в Facebook пользовательница сети Александра Заграничная.

"На фото убийца Зайцева и еще одна мажорка по имени Валя. Вот так отбывают наказание те, у кого есть деньги, и те, у которых их нет", – написала Заграничная, приложив к посту несколько фото. На одних из них женщина, похожа на Зайцеву, загорает во дворике, а на других заключенные якобы этого же заведения работают.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281285982924629&id=100031296880911

Начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк подтвердила "Обозревателю", что фото реальные.

"Фотографии действительно сделаны другими осужденными, но ни о каких поблажках для Зайцевой речь не идет. Для понимания: она находится в секторе, где отбывают наказание женщины, которые осуждены за преступления по неосторожности и приговорены к лишению свободы. Они полностью изолированы от других осужденных [к ограничению свободы]. Всего в секторе, вместе с Зайцевой, их шестеро", – рассказала Мицюк.

По ее словам, эта категория осужденных не имеет права свободно передвигаться по территории учреждения, они находятся в своем секторе, где у них небольшой прогулочный дворик. Кроме того, им запрещено иметь при себе мобильный телефон.

В то же время у приговоренных к ограничению свободы женщин больше возможностей – они имеют при себе мобильные телефоны, свободно передвигаются по территории исправительного центра и даже выезжают в город за покупками.

Мицюн также отметила, что по закону осужденные к ограничению свободы обязаны работать, потому что они тем самым обеспечивают свое содержание в учреждении. А отбывающие наказание в виде лишения свободы этого делать не обязаны.

"Однако пять женщин изъявили желание трудиться, среди них и Зайцева", – рассказала начальник исправцентра.

В результате ДТП с участием машин Зайцевой и еще одного водителя Геннадия Дронова 18 октября 2017 года погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

26 февраля 2019 года суд вынес обвинительный приговор Дронову и Зайцевой – 10 лет тюрьмы.

Адвокат Дронова 22 марта обжаловал решение суда. 26 марта в суд поступили жалобы на приговор от Зайцевой.

Харьковский апелляционный суд в августе 2019 года оставил приговор без изменений.

Теги: ДТП, Харьков, тюрьма, ДТП в Харькове, Алена Зайцева
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