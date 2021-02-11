Заместителя директора "Украэроруха" обвинили в мошенничестве. Он требовал от фермеров $100 тыс. – прокуратура Киева

Одного из заместителей директора государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" подозревают в мошенничестве с чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре 11 февраля.
Прокуратура установила, что в 2019 году обвиняемый обещал фермерам содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. гектар для обработки и высадки сельскохозяйственных культур. Участки расположены на территории Полтавской области и принадлежат одному из госпредприятий.
Мужчина ранее занимал должность начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Полтавской и Сумской областях. Он потребовал от фермеров 100 тысяч долларов.
"При этом никаких возможностей выполнить обещания человек не имел, а свое содействие объяснял бы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы", – рассказали в столичной прокуратуре.
Чиновника задержали во время передачи части суммы, 70 тысяч долларов. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.