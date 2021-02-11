Заместителя директора "Украэроруха" обвинили в мошенничестве. Он требовал от фермеров $100 тыс. – прокуратура Киева

Подозреваемый обещал фермерам помочь получить разрешение на пользование земельными участками, за свои услуги он потребовал $100 тыс., сообщила Киевская городская прокуратура.

Одного из заместителей директора государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" подозревают в мошенничестве с чужим имуществом в особо крупных размерах. Об этом рассказали в Киевской городской прокуратуре 11 февраля.

Прокуратура установила, что в 2019 году обвиняемый обещал фермерам содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2 тыс. гектар для обработки и высадки сельскохозяйственных культур. Участки расположены на территории Полтавской области и принадлежат одному из госпредприятий.

Мужчина ранее занимал должность начальника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Полтавской и Сумской областях. Он потребовал от фермеров 100 тысяч долларов.