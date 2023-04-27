Завтра в Украине заработают четыре десятка комплексов видеофиксации ПДД – Национальная полиция

По его данным, на трассах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 камер, которые работали до полномасштабного вторжения России в Украину. А в Днепре и Кременчуге установлены 4 новых прибора контроля.
"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения", – написал Билошицкий.
Точное место расположения полицейских камер на дорогах Украины можно посмотреть на сайте Министерства внутренних дел.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года камеры на украинских дорогах были отключены по соображениям безопасности. Но уже 16 мая Билошицкий сообщил о возобновлении работы 128 комплексов видеофиксации.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.
25 января 2022 года патрульные автомобили-фантомы начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах Украины. За первый день работы четырех таких автомобилей в Киеве было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.