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Завтра в Украине заработают четыре десятка комплексов видеофиксации ПДД – Национальная полиция

Билошицкий сообщил о включении 39 камер
Билошицкий сообщил о включении 39 камер
Фото: naglyad.org

С 28 апреля возобновится автоматическая фиксация правонарушений на автодорогах в 16 городах и регионах Украины. Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщил 27 апреля в Facebook.

По его данным, на трассах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 камер, которые работали до полномасштабного вторжения России в Украину. А в Днепре и Кременчуге установлены 4 новых прибора контроля. 

"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения", – написал Билошицкий.

Точное место расположения полицейских камер на дорогах Украины можно посмотреть на сайте Министерства внутренних дел.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года камеры на украинских дорогах были отключены по соображениям безопасности. Но уже 16 мая Билошицкий сообщил о возобновлении работы 128 комплексов видеофиксации.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid0yCxH3KQULBzQz4cLouqUGquciGVJywiusTF86T87BsWrgLgwmM29MRX3uDmf2sQcl

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

25 января 2022 года патрульные автомобили-фантомы начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах Украины. За первый день работы четырех таких автомобилей в Киеве было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.

Теги: ПДД, Национальная полиция, видеофиксация, Алексей Билошицкий
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