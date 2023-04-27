Завтра в Украине заработают четыре десятка комплексов видеофиксации ПДД – Национальная полиция

По его данным, на трассах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей возобновят работу 35 камер, которые работали до полномасштабного вторжения России в Украину. А в Днепре и Кременчуге установлены 4 новых прибора контроля.

"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения", – написал Билошицкий.

Точное место расположения полицейских камер на дорогах Украины можно посмотреть на сайте Министерства внутренних дел.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года камеры на украинских дорогах были отключены по соображениям безопасности. Но уже 16 мая Билошицкий сообщил о возобновлении работы 128 комплексов видеофиксации.