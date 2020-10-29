"Здесь мог быть репортаж". Волынские СМИ возмущены, что их не пустили на встречу с Зеленским

Издание "Волинська газета" пожаловалось, что их журналисты не смогли попасть на встречу с президентом Владимиром Зеленским, который был на Волыни с рабочим визитом. Журналисты сообщили, что президент был в окружении своей охраны и узкого круга избранных лиц.

Журналисты газеты на первой полосе опубликовали новость о том, что Зеленский был на Волыне, но сообщать им не о чем Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Волынскую область журналистов местного издания "Волинська газета" не пустили на встречу с ним. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Из-за этого журналисты газеты на первой полосе опубликовали новость о том, что Зеленский был на Волыни, но сообщать им не о чем.

"Здесь мог быть репортаж о его пребывании. Но из-за того, что пресс-службы Офиса президента и облгосадминистрации фактически не допустили волынских журналистов к его освещению, сообщать не о чем. Гарант Конституции был в окружении своей охраны и узкого круга избранных лиц, сотрудники СМИ – за пределами досягаемости к главе государства", – написали в издании.

Журналисты отметили, что пресс-конференцию по результатам визита Зеленского тоже не проводили.

"Очевидно, что во время визитов президента в регионы предпочтение следует отдавать общению с местными журналистами. Региональные СМИ освещают проблемы своих областей, затронутые во время визитов президента, гораздо шире, чем это представляется в официальных релизах или коротких теленовостях на национальных телеканалах. Безусловно, посещение президента – это событие для региона. Но только если не закрываться от местных СМИ", – написал Томиленко.

Это уже не первый случай, когда журналисты жалуются, что их не пускают на мероприятия при участии президента. 26 июня некоторые херсонские СМИ устроили бойкот новостям о визите Зеленского из-за того, что пресс-служба обладминистрации не разместила на сайте информацию о визите президента и не открыла аккредитацию на освещение поездки главы государства. Позже аккредитацию таки открыли, но часть СМИ отказалась в ней регистрироваться.

Похожая ситуация случилась и 20 мая, когда ряд СМИ, среди которых "Главком", "Тиждень", "Буквы", "Бабель" и другие, не смогли попасть на пресс-коференцию Зеленского в Киеве. Пресс-секретарь президента Юлия Мендаль тогда объяснила, что на встречу отобрали только самые рейтинговые медиа.