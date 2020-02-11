1547. В Украине начала работу горячая линия для жертв домашнего насилия

Алгоритм реагирования на телефонные обращения абонентов, ставших жертвами домашнего насилия, отрабатывается в Харькове в тестовом режиме.

Первая леди Украины Елена Зеленская и почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения Мария Ефросинина являются кураторами министерского проекта Фото: mashaefrosinina / Instagram

В Украине заработала бесплатная горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию. Заявить о фактах абьюза со стороны близких людей можно по номеру 1547, сообщил 11 февраля на своей странице в Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

По словам министра, работа многоканальной горячей линии 1547 по противодействию домашнему насилию организована совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской и телеведущей Марией Ефросининой.

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1145, предусматривающее создание единого центра обработки обращений граждан по фактам домашнего насилия. По информации Центра гендерной кульутры, подготовка специалистов для работы в этом проекте стартовала в январе 2020 года. Харьков стал первым городом, где в тестовом режиме отрабатывается алгоритм реагирования на случаи домашнего насилия.

Дозвонившись на горячую линию, абонент получит информационную и социально-психологическую помощь, сообщается на сайте ЦГК.

6 декабря 2017 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Закон вступил в силу через год после опубликования. Согласно закону, лицам, совершившим домашнее насилие, могут запретить находиться и проживать с пострадавшим, приближаться к нему на определенное расстояние, звонить или контактировать через третьих лиц.