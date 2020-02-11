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1547. В Украине начала работу горячая линия для жертв домашнего насилия

Алгоритм реагирования на телефонные обращения абонентов, ставших жертвами домашнего насилия, отрабатывается в Харькове в тестовом режиме.

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Первая леди Украины Елена Зеленская и почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения Мария Ефросинина являются кураторами министерского проекта
Первая леди Украины Елена Зеленская и почетный посол ООН в Украине в сфере народонаселения Мария Ефросинина являются кураторами министерского проекта
Фото: mashaefrosinina / Instagram

В Украине заработала бесплатная горячая телефонная линия по противодействию домашнему насилию. Заявить о фактах абьюза со стороны близких людей можно по номеру 1547, сообщил 11 февраля на своей странице в Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. 

По словам министра, работа многоканальной горячей линии 1547 по противодействию домашнему насилию организована совместно с первой леди Украины Еленой Зеленской и телеведущей Марией Ефросининой.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158201150123552

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1145, предусматривающее создание единого центра обработки обращений граждан по фактам домашнего насилия. По информации Центра гендерной кульутры, подготовка специалистов для работы в этом проекте стартовала в январе 2020 года. Харьков стал первым городом, где в тестовом режиме отрабатывается алгоритм реагирования на случаи домашнего насилия.

Дозвонившись на горячую линию, абонент получит информационную и социально-психологическую помощь, сообщается на сайте ЦГК. 

6 декабря 2017 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Закон вступил в силу через год после опубликования. Согласно закону, лицам, совершившим домашнее насилие, могут запретить находиться и проживать с пострадавшим, приближаться к нему на определенное расстояние, звонить или контактировать через третьих лиц.

Домашнее насилие наказывается общественными работами на срок от 150 до 240 часов или арестом на срок до шести месяцев, ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы до двух лет.

Первый приговор за домашнее насилие в Украине вынесли 10 апреля 2019 года. Суд признал виновным 57-летнего жителя Вознесенска Николаевской области, который в течение нескольких лет избивал свою мать.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Дмитрий Дубилет, Маша Ефросинина, Елена Зеленская, домашнее насилие
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