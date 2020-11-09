Зеленский: Есть граждане, которые пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев помогать знакомым учить украинский язык.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook 9 ноября, что не имел возможности хорошо изучить украинский язык во время учебы в школе и вузе, но получает удовольствие от изучения его сейчас.

Зеленский отметил, что родился в русскоязычной семье.

"И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел: в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая на при этом одного бывшего премьер-министра. Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским во взрослом возрасте – это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", – написал президент.

Он отметил, что многие граждане Украины в быту общаются на разных языках – русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и других.

"Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей. Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ти признайся мені ...", непременно подхватываем: "... звідки в тебе ті чари". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова. Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал украинцев помогать знакомым учить украинский язык.

"Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он – самый прекрасный в мире!" – заявил глава государства.

В Украине 9 ноября отмечают день украинского языка и письменности.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Богдан был руководителем Администрации Президента, а затем Офиса президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

В апреле 2019 года жена Зеленского Елена рассказывала, что он совершенствует свое знание украинского языка.

Президент в ноябре 2019 года говорил, что по его мнению, его уровень владения украинским языком растет.

"Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу разговаривать лучше. Может, и нельзя знать язык на 100%, но я пытаюсь. Знаете, практика. Больше разговаривать. Лучше – с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова... Говорю этому человеку: "А как это по-русски?" Называешь украинское слово – и он переводит. То есть иногда уже и такие есть примеры", – сказал Зеленский.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интераью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что помогал Зеленскому изучать украинский язык и не разрешал никому говорить с ним на русском.