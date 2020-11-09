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Зеленский: Есть граждане, которые пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев помогать знакомым учить украинский язык.

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Зеленский: Украинский должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу
Зеленский: Украинский должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook 9 ноября, что не имел возможности хорошо изучить украинский язык во время учебы в школе и вузе, но получает удовольствие от изучения его сейчас. 

Зеленский отметил, что родился в русскоязычной семье.

"И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел: в эти годы мне не посчастливилось и не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не напоминая на при этом одного бывшего премьер-министра. Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Потому что овладевать украинским во взрослом возрасте – это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", – написал президент.

Он отметил, что многие граждане Украины в быту общаются на разных языках – русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и других.

"Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей. Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ти признайся мені ...", непременно подхватываем: "... звідки в тебе ті чари". Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова. Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал украинцев помогать знакомым учить украинский язык.

"Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык! Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он – самый прекрасный в мире!" – заявил глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2681119522138407

В Украине 9 ноября отмечают день украинского языка и письменности.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Богдан был руководителем Администрации Президента, а затем Офиса президента с мая 2019 года по февраль 2020-го.

В апреле 2019 года жена Зеленского Елена рассказывала, что он совершенствует свое знание украинского языка.

Президент в ноябре 2019 года говорил, что по его мнению, его уровень владения украинским языком растет.

"Но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу разговаривать лучше. Может, и нельзя знать язык на 100%, но я пытаюсь. Знаете, практика. Больше разговаривать. Лучше – с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова... Говорю этому человеку: "А как это по-русски?" Называешь украинское слово – и он переводит. То есть иногда уже и такие есть примеры", – сказал Зеленский.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интераью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию  Гордону рассказал, что помогал Зеленскому изучать украинский язык и не разрешал никому говорить с ним на русском.

Теги: украинский язык, Владимир Зеленский
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