Зеленский: Нужно ускорить открытие "Охматдет"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса открыть новый корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве было довольно сложно.

Зеленский: Мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 7 июля заявил о необходимости как можно скорее открыть новый корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве, сообщает сайт главы государства.

"Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие – для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", – подчеркнул Зеленский.

В апреле президент анонсировал ввод в строй нового корпуса ко Дню защиты детей – 1 июня, однако из-за коронавируса окончание работ затянулось.

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открыть корпус можно будет в конце июля.

"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. м² – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщали в Офисе президента.