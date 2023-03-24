Жадан на открытии "Гончаренко центра": Из Харькова исчезли студенты. И это то, что нужно возвращать

"На второй год этой великой войны мы видим, что культура и образование оказались наиболее уязвимыми сферами нашей общественной жизни. Для Харькова это очень болезненный момент, потому что это город университетов и город студентов. Как изменился город за последний год? Из Харькова исчезли студенты. И это то, что нужно возвращать, и дело здесь не в корпусах университетов и школах, а в том, чтобы вернуть молодежь и преподавателей. И если мы об этом не подумаем сегодня, то это станет проблемой уже завтра, поэтому такие центры очень важны для дальнейшего восстановления", – сказал на открытии центра Жадан.

Основатель сети, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что в центрах будут оказывать и психологическую поддержку.

"Мы сегодня делаем решительный шаг к восстановлению образования в Харькове – открываем в городе "Гончаренко центр". Здесь будет создан мощный волонтерский хаб, кроме того, дети и взрослые смогут бесплатно учиться иностранным языкам, получать психологическую поддержку. Очень символично, что наш центр находится в 500 метрах от разрушенной школы Киевского района, фото которой облетели всю страну. На самом деле многие школы были разрушены, и их необходимо восстанавливать. Но Харьков – железобетон! И местные жители должны иметь доступ к качественному образованию даже сейчас и развиваться", – сказал Гончаренко.

"Обозреватель" отмечает, что перед открытием центра его команда уже передала 25 генераторов для медицинских и социальных учреждений региона. Также в новом центре будут проводиться курсы английского и немецкого языков, культурные мероприятия, начнут реализовываться волонтерские проекты для развития города и области.