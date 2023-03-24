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Жадан на открытии "Гончаренко центра": Из Харькова исчезли студенты. И это то, что нужно возвращать

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Основатель сети Алексей Гончаренко (посередине) отметил, что в центрах будут оказывать и психологическую поддержку
Основатель сети Алексей Гончаренко (посередине) отметил, что в центрах будут оказывать и психологическую поддержку
Фото: obozrevatel.com

В Харькове открылся волонтерский культурно-образовательный "Гончаренко центр", 24-я ячейка всеукраинской сети таких центров, пишет 24 марта "Обозреватель". На открытие центра пришли волонтеры, военные и общественные деятели, среди которых и писатель Сергей Жадан.

"На второй год этой великой войны мы видим, что культура и образование оказались наиболее уязвимыми сферами нашей общественной жизни. Для Харькова это очень болезненный момент, потому что это город университетов и город студентов. Как изменился город за последний год? Из Харькова исчезли студенты. И это то, что нужно возвращать, и дело здесь не в корпусах университетов и школах, а в том, чтобы вернуть молодежь и преподавателей. И если мы об этом не подумаем сегодня, то это станет проблемой уже завтра, поэтому такие центры очень важны для дальнейшего восстановления", – сказал на открытии центра Жадан.

Основатель сети, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил, что в центрах будут оказывать и психологическую поддержку.

"Мы сегодня делаем решительный шаг к восстановлению образования в Харькове – открываем в городе "Гончаренко центр". Здесь будет создан мощный волонтерский хаб, кроме того, дети и взрослые смогут бесплатно учиться иностранным языкам, получать психологическую поддержку. Очень символично, что наш центр находится в 500 метрах от разрушенной школы Киевского района, фото которой облетели всю страну. На самом деле многие школы были разрушены, и их необходимо восстанавливать. Но Харьков – железобетон! И местные жители должны иметь доступ к качественному образованию даже сейчас и развиваться", – сказал Гончаренко.

"Обозреватель" отмечает, что перед открытием центра его команда уже передала 25 генераторов для медицинских и социальных учреждений региона. Также в новом центре будут проводиться курсы английского и немецкого языков, культурные мероприятия, начнут реализовываться волонтерские проекты для развития города и области.

Контекст:

"Гончаренко центры" – это негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году, заявленная цель – предоставление современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины.

"Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский язык детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным", – отмечали в пресс-службе.

Теги: Харьков, образование, Сергей Жадан, Алексей Гончаренко, преподаватели, волонтеры, молодежь, студенты, психология, писатель, открытие
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