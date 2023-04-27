Житель поселка Петрово Никифоров: Поворознюк по мне стрелял трижды, только раз попал

Никифоров: Они думали, что все мне Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Было три выстрела, уточнил Никифоров.

"В меня трижды он стрелял – только раз попал... Ну, там было, две пули в стенке застряли, а одна в меня вошла", – сказал он.

Он отметил, что инцидент произошел в офисе Поворознюка.

"Это пуля как пошла, она попала мне сюда – и вылетела у сердца. У меня рубашка была расстегнута. Смотрю: барабуля здесь такая на груди появилась, где сердце. Смотрю: кровью наливается. Ну а дышать не было как – все перекрыло. Дыхание – все перекрыло", – рассказал Никифоров.

Позже Никифорова бросили в машину и увезли.

"Повезли в Желтые Воды меня. Я не знаю, полчаса или, может быть, час были. Как-то они, видно, или советоваться, что со мной делать", – отметил он.

Потом Никифорова отвезли в больницу.

"Я в курточке был – у меня же все это заплыло тут же. Они как видели... Как я лежал – и сгустки сочились из легких. Они думали, что все мне", – добавил он.

После ранения Никифорову вырезали несколько ребер. На лечение ушло около года, рассказал он.

"Год вылетел", – отметил Никифоров.

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube