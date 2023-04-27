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Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: Правда ли, что он дал деньги другому человеку, чтобы он взял вину за стрельбу на себя? Да, это правда

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Никифоров: Две пули в стенке застряли, а одна в меня вошла
Никифоров: Две пули в стенке застряли, а одна в меня вошла
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Житель Петрово Кировоградской области Михаил Никифоров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк стрелял в него три раза.

"Раз попал. Ну, это ребята могут подтвердить... две пули в стенке застряли, а одна в меня вошла", – рассказал Никифоров.

Он отметил, что инцидент произошел в офисе Поворознюка.

"Слышу такой удар, такой: гуп! Так по груди ударил, что так у меня... Я спортом занимался и боксом занимался, но меня так никто не бил, как меня, как вылетело это из груди... это уже пуля пришла в меня. Со стороны. Он не бил – это он сидел там со стороны... Это пуля как пошла, она попала мне сюда – и вылетела у сердца. У меня рубашка была расстегнута. Смотрю – барабуля здесь такая на груди появилась, где сердце. Смотрю – кровью наливается. Ну а дышать не было как – все перекрыло. Дыхание – все перекрыло", – рассказал Никифоров.

Он добавил, что, кроме них, в комнате было еще четверо человек. В частности, Игорь Высоцкий.

"Они думали, что все мне. Ну а потом он это [хотел] списать на Игоря Высоцкого. Что Игорь Высоцкий стрелял по мне", – рассказал Никифоров.

В него спросили, правда ли, что Поворознюк дал денег Высоцкому, чтобы он взял вину на себя.

"Да, это правда. Было такое. И он вот где-то в Россию смылся. Это Высоцкая ко мне подходит и говорит: "Это мой сын стрелял?" Говорю: "Да нет, стрелял Поворознюк по мне". Смотрю, мамка повеселела. И потом со временем Высоцкий приехал", – ответил он.

Сейчас Высоцкий живет "где-то в Киеве", добавил Никифоров.

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.

Никифоров рассказал, что Поворознюк его "травил", иногда с друзьями избивал, а один раз друг бизнесмена чуть не задушил Никифорова веревкой.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П'ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]".

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Гордон записал уже несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступлениях в Кировоградской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Кировоградская область, Александр Поворознюк, Михаил Никифоров
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