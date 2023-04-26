Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: Он в доверие хорошо втирается. Аферист такой офигенный, что не дай бог

"Он к людям, может, подход имеет... Просто тех людей, которые с ним будут сейчас работать, жизнь по-любому накажет. Знаю по себе. В доверие он втирается хорошо. Он аферист такой офигенный, что не дай бог. Талантливый [аферист], очень талантливый", – сказал Никифоров.
По его словам, Поворознюк и "поднялся" благодаря тому, что "в доверие входит".
"Даже с [...] колхозниками. К председателям входит в доверие... Уходило от них все. И земля уходила, и дома уходили", – объяснил Никифоров.
Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью
По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.
Никифоров рассказал, что Поворознюк его "травил", иногда с друзьями избивал, а один раз друг бизнесмена чуть не задушил Никифорова веревкой, а сам бизнесмен в него выстрелил из пистолета.
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П'ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.
На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал", – сказал он.
Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".
Гордон записал уже несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступлениях в Кировоградской области.