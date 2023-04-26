Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: Он в доверие хорошо втирается. Аферист такой офигенный, что не дай бог

По словам Никифорова (на фото), Поворознюк "поднялся" именно потому, что входил в доверие Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Он к людям, может, подход имеет... Просто тех людей, которые с ним будут сейчас работать, жизнь по-любому накажет. Знаю по себе. В доверие он втирается хорошо. Он аферист такой офигенный, что не дай бог. Талантливый [аферист], очень талантливый", – сказал Никифоров.

По его словам, Поворознюк и "поднялся" благодаря тому, что "в доверие входит".

"Даже с [...] колхозниками. К председателям входит в доверие... Уходило от них все. И земля уходила, и дома уходили", – объяснил Никифоров.

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube