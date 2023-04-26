ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: Он говорил: "Я тебе $15 тыс. даю", – ребенком поклялся. Не дал ничего, только пару тысяч гривен на лечение

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Никифоров (на фото) сообщил, что "копейки" на лечение Поворознюк передал через жену раненого
Никифоров (на фото) сообщил, что "копейки" на лечение Поворознюк передал через жену раненого
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону житель Петрово Кировоградской области Михаил Никифоров сообщил, что бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк, который в него стрелял, обещал ему компенсацию в $15 тыс., но дал только часть суммы.

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса, помогал ли Поворознюк Никифорову лечиться.

"Он пообещал мне... Говорит: "Я тебе $15 тыс. даю". Думаю – и говорю: "Поклянись ребенком". Он машет: "Да, клянусь". Ну я думаю: если ребенком поклялся, то отдаст эти деньги", – сказал собеседник Гордона.

Никифоров подтвердил, что он сам "спустил на тормозах" дело о нападении Поворознюка, зная, что тот даст $15 тыс.

"Он не дал [эти деньги]. Вот это говорит: "Покажи мне эти бумаги, где ты лечился". У меня все было собрано, что я лечился или в Киев приезжал. Все были собраны документы. Он эти документы только – раз! – в руки, в машину – прыг! И уехал", – объяснил он.

Житель Петрово подчеркнул, говоря о Поворознюке, что "ничего он не дал".

"Поклялся ребенком – и ничего не дал. Это самое обидное: он поклялся ребенком. Я не знаю, как это можно", – удивился Никифоров.

По его словам, Поворознюк "копейки дал" на лечение через жену пострадавшего, "пару тысяч дал, нет, не долларов – гривен".

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.

Никифоров рассказал, что Поворознюк его "травил", иногда с друзьями избивал, а один раз друг бизнесмена чуть не задушил Никифорова веревкой, а сам бизнесмен в него выстрелил из пистолета.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П'ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера") и что трижды на него покушались. "Жестких [покушений] – три: расстрелянная машина, взорванная машина и граната [в кабинете]", – сказал он.

На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Я заработал свои деньги сам, а не украл. Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Ну проносило, проходило, я за это судимость заработал", – сказал он.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Гордон записал уже несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступлениях в Кировоградской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: деньги, лечение, бизнесмен, Александр Поворознюк, Михаил Никифоров
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