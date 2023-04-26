Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: Он говорил: "Я тебе $15 тыс. даю", – ребенком поклялся. Не дал ничего, только пару тысяч гривен на лечение

Никифоров (на фото) сообщил, что "копейки" на лечение Поворознюк передал через жену раненого Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса, помогал ли Поворознюк Никифорову лечиться.

"Он пообещал мне... Говорит: "Я тебе $15 тыс. даю". Думаю – и говорю: "Поклянись ребенком". Он машет: "Да, клянусь". Ну я думаю: если ребенком поклялся, то отдаст эти деньги", – сказал собеседник Гордона.

Никифоров подтвердил, что он сам "спустил на тормозах" дело о нападении Поворознюка, зная, что тот даст $15 тыс.

"Он не дал [эти деньги]. Вот это говорит: "Покажи мне эти бумаги, где ты лечился". У меня все было собрано, что я лечился или в Киев приезжал. Все были собраны документы. Он эти документы только – раз! – в руки, в машину – прыг! И уехал", – объяснил он.

Житель Петрово подчеркнул, говоря о Поворознюке, что "ничего он не дал".

"Поклялся ребенком – и ничего не дал. Это самое обидное: он поклялся ребенком. Я не знаю, как это можно", – удивился Никифоров.

По его словам, Поворознюк "копейки дал" на лечение через жену пострадавшего, "пару тысяч дал, нет, не долларов – гривен".

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube