ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Жители Николаевской области попросили депутатов предотвратить экологическую катастрофу из-за токсичных отходов Николаевского глиноземного завода

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авторы привели результаты исследования, которое официально установило: красный шлам содержит соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмия, мышьяк, свинец и другие вредные вещества
Авторы привели результаты исследования, которое официально установило: красный шлам содержит соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмия, мышьяк, свинец и другие вредные вещества
Фото: nikvesti.com

Жители Николаевской области обратились к депутатам советов всех уровней с тем, что регион оказался на грани экологической катастрофы и из-за безответственности руководства Николаевского глиноземного завода (НГЗ) область и все украинское Причерноморье может стать территорией экологического бедствия, новой зоной отчуждения. Об этом идет речь в открытом обращении, которое 4 августа опубликовала на своей странице в Facebook общественная организация "Стоп шлам".

В обращении сообщается, что завод оставляет свои производственные отходы – красный шлам – под открытым небом, на шламохранилищах. Количество этих отходов достигает 47 млн тонн. Из шламохранилищ регулярно происходит распыление сухого красного шлама. Идет постоянное загрязнение Бугского лимана, который относится к акватории Черного моря, ядовитыми соединениями, сказано в заявлении.

Авторы привели результаты исследования, проведенного Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, которое официально установило: красный шлам содержит соединения хрома, меди, цинка, селена, кадмия, мышьяк, свинец и другие вредные вещества. 

"Токсичные отходы образуются в результате обработки импортной руды, но они не вывозятся, не утилизируются, а накапливаются под открытым небом. Такие действия ООО "Николаевский глиноземный завод" грубо нарушают украинское законодательство и нормы международных конвенций и соглашений, участником которых является Украина. Но это и не удивительно, учитывая, что владельцем завода является российский олигарх Олег Дерипаска, который вообще находится под санкциями в Украине", – подчеркивают активисты.

Они пожаловали депутатам, что захоронения красного шлама негативно влияют на состояние людей и окружающей среды в целом. По информации управления здравоохранения области, за последние пять лет среди жителей Николаева, проживающих в районе НГЗ, существенно возросло количество случаев заболеваний дыхательных органов, а в зоне хранилищ у людей отмечается рост уровня онкологических заболеваний, сказано в сообщении.

"В то же время возрастает опасность катастрофической аварии, которая может нанести вред всем жителям Причерноморья. Уже переполнено хранилище №1, в котором накапливались отходы в течение тридцати лет, стремительно наполняется второе хранилище. По оценкам экологов, в случае аварии огромная площадь земли на ее месте умрет на десятки лет, красные шламы попадут сначала в Бугский лиман, а затем в Черное море. При этом пострадают не только почвы в зоне охвата, но и грунтовые воды. В дальнейшем будет изменена экосистема и Черного моря, повлияет не только на природу, но и на жизнь и здоровье людей", – заявили николаевцы.

Они призвали депутатов выступить с требованием к правоохранительным и центральным органам государственной власти Украины прекратить захоронения "красного шлама" без его переработки и остановить противозаконную деятельность Николаевского глиноземного завода.

https://www.facebook.com/stopshlam/posts/388843412674764

Контекст:

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После этого Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье. 

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Теги: экология, Николаев, Николаевская область, ущерб, Николаевский глиноземный завод, письмо, Стоп шлам, НГЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Слава, вы беременны?", "Нет смысла отрицать". В сети считают, что Каминская в положении
"Слава, вы беременны?", "Нет смысла отрицать". В сети считают, что Каминская в положении
"Красавица, все натурально". Брежнева без бюстгальтера прошлась перед камерой
"Красавица, все натурально". Брежнева без бюстгальтера прошлась перед камерой
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
  Шарлотка традиционная. Рецепт
  Шарлотка традиционная. Рецепт
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
Каменских показала редкое фото со свекровью
Каменских показала редкое фото со свекровью
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
Брежнева показала новые фото своих дочерей
Брежнева показала новые фото своих дочерей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS