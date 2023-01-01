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Роналду подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Наср"

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По данным СМИ, Роналду подписал контракт на 2,5 года
По данным СМИ, Роналду подписал контракт на 2,5 года
Фото: نادي النصر السعودي / Twitter

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Испанская газета Marca сообщала, что срок соглашения между Роналду и "Аль-Насром" – 2,5 года, а сам футболист будет получать 200 млн в год с учетом рекламных контрактов.

Контекст:

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". 17 января 2022 года получил специальную награду ФИФА за рекорд по количеству голов за национальные сборные – за команду Португалии он забил 115 мячей (сейчас у него 117 голов в 191 матче за сборную). На счету португальца множество других статистических достижений и рекордов.

В июне 2020 года Forbes сообщил, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером – в 2019 году он заработал $105 млн и преодолел барьер в $1 млрд.

27 августа 2021 года он перешел в "Манчестер Юнайтед", до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб "Ювентус".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, Криштиану Роналду, Саудовская Аравия
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