Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесли из России в Сингапур

"Сроки проведения еще не определены, мероприятие 2025 года будет организовано в тесном сотрудничестве с Сингапурской ассоциацией плавания и спортивным ведомством Сингапура, уставным советом при министерстве культуры, сообщества и молодежи", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по водным видам спорта объединяет соревнования по шести водам спорта: по плаванию, водному поло, дайвингу, спортивному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

"Ожидается, что в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года примут участие более 2500 спортсменов, представляющих 209 национальных федераций-членов", – объяснили в FINA.

To Singapore, we go! * *



World Aquatics Championships 2025 will take place in Singapore * @SG_Swimming | @SportSingapore | ActiveSG Circle pic.twitter.com/7qhk8Dsjlh — World Aquatics (@WorldAquatics) February 9, 2023