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Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесли из России в Сингапур

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Казань уже лишали права проводить международные соревнования
Казань уже лишали права проводить международные соревнования
Фото: ЕРА

Чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в 2025 году в российской Казани, перенесли в Сингапур. Об этом 9 февраля проинформировала Международная федерация плавания (FINA).

"Сроки проведения еще не определены, мероприятие 2025 года будет организовано в тесном сотрудничестве с Сингапурской ассоциацией плавания и спортивным ведомством Сингапура, уставным советом при министерстве культуры, сообщества и молодежи", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по водным видам спорта объединяет соревнования по шести водам спорта: по плаванию, водному поло, дайвингу, спортивному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.

"Ожидается, что в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года примут участие более 2500 спортсменов, представляющих 209 национальных федераций-членов", – объяснили в FINA.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года российских спортсменов отстранили от большинства международных соревнований высшего уровня.

У Казани FINA в марте отобрала право проведения чемпионата мира 2022 по плаванию на короткой воде (25 м), а также отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в июне – июле в Будапеште (Венгрия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, спорт, плавание, чемпионат мира, Сингапур, спортсмены, соревнования, Казань
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