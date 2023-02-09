Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесли из России в Сингапур

"Сроки проведения еще не определены, мероприятие 2025 года будет организовано в тесном сотрудничестве с Сингапурской ассоциацией плавания и спортивным ведомством Сингапура, уставным советом при министерстве культуры, сообщества и молодежи", – говорится в сообщении.
Чемпионат мира по водным видам спорта объединяет соревнования по шести водам спорта: по плаванию, водному поло, дайвингу, спортивному плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу.
"Ожидается, что в чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года примут участие более 2500 спортсменов, представляющих 209 национальных федераций-членов", – объяснили в FINA.
To Singapore, we go! * *— World Aquatics (@WorldAquatics) February 9, 2023
World Aquatics Championships 2025 will take place in Singapore * @SG_Swimming | @SportSingapore | ActiveSG Circle pic.twitter.com/7qhk8Dsjlh
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года российских спортсменов отстранили от большинства международных соревнований высшего уровня.
У Казани FINA в марте отобрала право проведения чемпионата мира 2022 по плаванию на короткой воде (25 м), а также отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходил в июне – июле в Будапеште (Венгрия).