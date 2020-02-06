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"Динамо" проведет следующий матч УПЛ при пустых трибунах на стадионе имени Лобановского

Киевское "Динамо" должно отбыть наказание за расистские действия болельщиков клуба на матче 14-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

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"Динамо" (на фото) сыграет против "Ворсклы" 22 февраля
"Динамо" (на фото) сыграет против "Ворсклы" 22 февраля
Фото: EPA

Киевское "Динамо" проведет следующий матч чемпионата Украины при пустых трибунах, пишет официальный сайт клуба.

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола оставил в силе решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ о наказании "Динамо" за поведение болельщиков на матче 14-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

В связи с этим поединок 19-го тура УПЛ против "Ворсклы" киевская команда проведет при пустых трибунах на стадионе имени Валерия Лобановского, а не на НСК "Олимпийский", где обычно играет свои домашние матчи "Динамо".

Поединок состоится 22 февраля, начало – в 17.00.

Также киевский клуб должен заплатить штраф в размере 500 тыс. грн.

10 ноября во втором тайме поединка 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" на ОСК "Металлист" в Харькове болельщики киевлян имитировали звуки обезьян и выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

В ответ Тайсон продемонстрировал фанатам средний палец и ударил в их направлении мячом. Матч был приостановлен, а бразильцы покидали поле в слезах. В результате Тайсон был удален за неспортивное поведение.

21 ноября контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал Тайсона одним матчем дисквалификации за неспортивное поведение. "Динамо" было наказано одним матчем без зрителей, а также денежным штрафом в размере 500 тыс. грн.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Шахтер Донецк, НСК Олимпийский, УПЛ, УАФ, Тайсон
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