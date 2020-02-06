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Украинская ассоциация футбола отклонила апелляцию "Динамо" по "делу Тайсона"

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола оставил в силе наказание "Динамо" за поведение болельщиков на поединке 14-го тура чемпионата Украины против "Шахтера".

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"Динамо" наказано матчем без зрителей и штрафом 500 тыс. грн
"Динамо" наказано матчем без зрителей и штрафом 500 тыс. грн
Фото: EPA

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола в полном объеме отклонил апелляцию "Динамо" на решение контрольно-дисциплинарного комитета наказать клуб штрафом и матчем без зрителей за поведение болельщиков на поединке 14-го тура чемпионата Украины против "Шахтера", сообщает официальный сайт УАФ.

Киевский клуб может обжаловать решение апелляционного комитета УАФ в Международном спортивном арбитражном суде.

10 ноября во втором тайме поединка 14-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" на ОСК "Металлист" в Харькове болельщики киевлян имитировали звуки обезьян и выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.

В ответ Тайсон продемонстрировал фанатам средний палец и ударил в их направлении мячом. Матч был приостановлен, а бразильцы покидали поле в слезах. В результате Тайсон был удален за неспортивное поведение.

21 ноября контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наказал Тайсона одним матчем дисквалификации за неспортивное поведение.

"Динамо" за поведение болельщиков наказано одним матчем без зрителей, а также денежным штрафом в размере 500 тыс. грн.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, фанаты, расизм, Шахтер Донецк, дисквалификация, Дентиньо, УПЛ, УАФ, Тайсон
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