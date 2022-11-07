"Гент" извинился перед Яремчуком за оскорбительный баннер с угрозами, который ему адресовали фанаты

"Гент" категорически не одобряет баннер, который развернули с посланием Роману Яремчуку. Это безвкусно, неуважительно и этому не место на нашем стадионе", – сказано в сообщении.
Администрация "Гента" подчеркнула, что баннер изготовили и развернули отдельные болельщики без ведома клуба и "конечно же, без разрешения". Указывается, что другие болельщики сняли баннер, как только разобрались в ситуации.
"Гент" от имени виновных приносит свои извинения Роману Яремчуку", – резюмировали в бывшем клубе украинского футболиста.
В 16-м туре чемпионата Бельгии "Гент" 6 ноября принимал "Брюгге" и победил 2:0.. В оде поединка на одной из трибун "Геламко-Арены" был вывешен, а затем убран баннер: "Смерть предателям, Яремчук – Иуда", писала Tribuna.com.
Яремчук выступал за "Гент" с 2017 года, в бельгийский клуб украинец перешел из киевского "Динамо". По данным портала Тransfermarkt, в составе "Гента" Яремчук забил 61 гол в 152 матчах.
Игроком "Бенфики" Яремчук стал летом 2021 года. Выступая за "орлов", украинский форвард забил девять мячей, три из них – на групповом этапе Лиги чемпионов. 29 августа 2022 года 26-летний Яремчук перешел из "Бенфики" в "Брюгге".