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Глава ФИФА должен приехать в Украину на места преступлений России и встретиться с Зеленским – гендиректор "Шахтера"

Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировал должным образом
Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировал должным образом
Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

Гендиректор донецкого "Шахтера" – футбольного клуба бизнесмена Рината Ахметова – Сергей Палкин обвинил ФИФА в игнорировании преступлений России, отказе от исключения Российского футбольного союза из организации, продаже российским пропагандистским телеканалам права на трансляцию матчей чемпионата мира и отсутствии поддержки Украины. Об этом Палкин рассказал американскому изданию The Athletic.

По его словам, действия ФИФА после 2014 года стимулировали президента РФ Владимира Путина развязать полномасштабную войну.

"Все должны были обратить внимание на происходящее, и все промолчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятным, что 2018 год был большой ошибкой. Все это Путин проделывал в Крыму и ждал реакции европейских организаций, а реакции не последовало. Это одна из причин того, что впоследствии произошло 24 февраля, когда на Украину напали. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция всего Европейского союза, таких организаций, как ФИФА, всего мира, возможно, этой (последней) войны никогда не было бы. Но я вам говорю на 100%, когда ФИФА позволяет России провести чемпионат мира по футболу 2018 года, Путин верит и считает, что его действия соответствуют норме, что он может предпринимать все больше шагов", – заявил Палкин американским журналистам.

Он также возмущен решением ФИФА о продаже прав на трансляции российским пропагандистам.

"Как это возможно, что все в мире прекратили общение, дела и бизнес с Россией, но в то же время ФИФА сохраняет телевизионный контракт на чемпионат мира с Россией? Невероятно, что происходит. Возможно, ФИФА не понимает, что происходит в Украине. Возможно, [президент ФИФА Джанни] Инфантино стоит приехать в Украину, чтобы лично увидеть, что происходит… Я хотел бы, чтобы Инфантино понял, чтобы он приехал в Украину и встретился с президентом нашего государства [Владимиром Зеленским], посетил все места, где произошли эти убийства", – подчеркнул гендиректор "Шахтера".

Также он раскритиковал возможное проведение товарищеского матча между Россией и Ираном.

"Как можно играть товарищеский матч с Ираном, когда Иран продает России эти бомбардирующие нашу территорию, наших людей и наши дома беспилотники? Почему нет больше [огласки] об этой истории? Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировал должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: давайте, ребята, давайте что-нибудь менять. ФИФА действует почти как монополия", – резюмировал Палкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – говорилось в заявлении.

Палкин призвал УЕФА и ФИФА "сделать еще один шаг вперед и отменить или приостановить членство России в своих рядах".

Теги: Россия, Ринат Ахметов, Украина, ФИФА, УЕФА, Сергей Палкин, война России против Украины
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