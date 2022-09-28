Глава ФИФА должен приехать в Украину на места преступлений России и встретиться с Зеленским – гендиректор "Шахтера"

Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировал должным образом Фото: FC SHAKHTAR / Facebook

По его словам, действия ФИФА после 2014 года стимулировали президента РФ Владимира Путина развязать полномасштабную войну.

"Все должны были обратить внимание на происходящее, и все промолчали. Вы видите, что произошло дальше, и становится понятным, что 2018 год был большой ошибкой. Все это Путин проделывал в Крыму и ждал реакции европейских организаций, а реакции не последовало. Это одна из причин того, что впоследствии произошло 24 февраля, когда на Украину напали. Это связанные истории. Если бы в 2014 году была сильная реакция всего Европейского союза, таких организаций, как ФИФА, всего мира, возможно, этой (последней) войны никогда не было бы. Но я вам говорю на 100%, когда ФИФА позволяет России провести чемпионат мира по футболу 2018 года, Путин верит и считает, что его действия соответствуют норме, что он может предпринимать все больше шагов", – заявил Палкин американским журналистам.

Он также возмущен решением ФИФА о продаже прав на трансляции российским пропагандистам.

"Как это возможно, что все в мире прекратили общение, дела и бизнес с Россией, но в то же время ФИФА сохраняет телевизионный контракт на чемпионат мира с Россией? Невероятно, что происходит. Возможно, ФИФА не понимает, что происходит в Украине. Возможно, [президент ФИФА Джанни] Инфантино стоит приехать в Украину, чтобы лично увидеть, что происходит… Я хотел бы, чтобы Инфантино понял, чтобы он приехал в Украину и встретился с президентом нашего государства [Владимиром Зеленским], посетил все места, где произошли эти убийства", – подчеркнул гендиректор "Шахтера".

Также он раскритиковал возможное проведение товарищеского матча между Россией и Ираном.

"Как можно играть товарищеский матч с Ираном, когда Иран продает России эти бомбардирующие нашу территорию, наших людей и наши дома беспилотники? Почему нет больше [огласки] об этой истории? Я не знаю, что еще нужно сделать России, чтобы ФИФА отреагировал должным образом. Весь мир должен сказать ФИФА: давайте, ребята, давайте что-нибудь менять. ФИФА действует почти как монополия", – резюмировал Палкин.

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