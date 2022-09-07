"Мы играли за государство, за Украину". Тренер "Шахтера" Ахметова посвятил победу в Лиге чемпионов украинцам

"Когда играешь сердцем за государство, за Украину, то выходит так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия – и есть наша мощь", – cказал Йовичевич.

Тренер "Шахтера" посвятил победу Украине и украинцам и поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Мы сегодня в дебютном матче играли за государство, за Украину, это очень большой плюс для нашей команды с ментальной точки зрения", – отметил Йовичевич.