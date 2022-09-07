"Мы играли за государство, за Украину". Тренер "Шахтера" Ахметова посвятил победу в Лиге чемпионов украинцам

"Когда играешь сердцем за государство, за Украину, то выходит так, как сегодня. Полностью горжусь командой и могу сказать, что я сейчас – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют. Все ребята отдались полностью, абсолютно все – и персонал, и все дали команде свою энергию вместе с фанатами, которые пришли нас поддержать на стадионе, и мы их чувствовали все время. Эта синергия – и есть наша мощь", – cказал Йовичевич.
Тренер "Шахтера" посвятил победу Украине и украинцам и поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Мы сегодня в дебютном матче играли за государство, за Украину, это очень большой плюс для нашей команды с ментальной точки зрения", – отметил Йовичевич.
ФК "Шахтер" Рината Ахметова победил немецкий "РБ Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1. В стартовом составе "Шахтера" впервые за многие годы игру начали 10 украинцев.
"Шахтер" – единственный представитель Украины в групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" попали в группу F вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), немецким "РБ Лейпциг" и шотландским "Селтиком" (Глазго).
Борьбу в нынешнем сезоне ЛЧ начинало также киевское "Динамо". В квалификационных раундах этого турнира киевляне прошли турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм", но проиграли португальской "Бенфике" и продолжат борьбу в Лиге Европы.
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 состоится 10 июня 2023 года в Стамбуле.