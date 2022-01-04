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Игрок сборной Украины Миколенко о трансфере в "Эвертон": Когда все согласовали, сел в машину и, наверное, минут 30 плакал

Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон"
Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон"
Фото: Everton / Twitter

Защитник сборной Украины по футболу Виталий Миколенко в интервью "Динамо TV", опубликованном 4 января на YouTube-канале ФК "Динамо", рассказал о деталях перехода из киевского клуба в "Эвертон" (Ливерпуль, Англия).

По словам игрока, об интересе со стороны английского клуба он узнал 12 декабря, но в "Динамо" не говорили его названия. На следующий день Миколенко прибыл в офис чемпионов Украины.

"Когда я приехал, Игорь Михайлович [Суркис] привел мне пример своей дочери... Он говорил, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать свою зарплату, но если готов – "то скажи, и мы будем дальше вести переговоры". Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни", – отметил футболист.

Слезы были уже после разговора между президентами "Динамо" и "Эвертона", когда все согласовали, добавил Миколенко.

"Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной. Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино... И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", – поделился эмоциями игрок сборной Украины.

Миколенко подчеркнул, что едет в "Эвертон" чтобы "расти в профессиональном плане". Переход в клуб английской Премьер-лиги футболист сборной Украины считает "большим шагом" и успехом в карьере.

Контекст:

Миколенко подписал с "Эвертоном" контракт сроком на 4,5 года. – до конца июня 2026-го, сообщается 1 января на сайте английского клуба. В составе "ирисок" он будет играть под №19. Стоимость сделки не разглашается.

О том, что Миколенко близок к переходу в "Эвертон", 14 декабря сообщал Telegram-канал "Динамо Киев Inside". По данным румынского портала Playsport, английский клуб предложил "Динамо" за футболиста €23 млн. 21 декабря факт перехода подтвердил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

В основном составе "Динамо" Миколенко провел четыре года, сыграв 132 матча, в которых забил семь голов, отметила пресс-служба киевского клуба. За это время футболист стал чемпионом Украины 2021 года, дважды – обладателем Кубка (2020-го и 2021-го) и трижды – Суперкубка (2018-го, 2019-го и 2020-го) страны. Дважды, в 2019-м и 2020-м, защитник становился обладателем индивидуальной премии "Золотой талант Украины".

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