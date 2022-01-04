Игрок сборной Украины Миколенко о трансфере в "Эвертон": Когда все согласовали, сел в машину и, наверное, минут 30 плакал

По словам игрока, об интересе со стороны английского клуба он узнал 12 декабря, но в "Динамо" не говорили его названия. На следующий день Миколенко прибыл в офис чемпионов Украины.

"Когда я приехал, Игорь Михайлович [Суркис] привел мне пример своей дочери... Он говорил, что я ему как сын, и мне решать – оставаться ли в "Динамо", завоевывать трофеи и получать свою зарплату, но если готов – "то скажи, и мы будем дальше вести переговоры". Я ответил, что не знаю, готов ли я, но я очень хочу. А желание – это, наверное, самое важное в футболе и вообще в жизни", – отметил футболист.

Слезы были уже после разговора между президентами "Динамо" и "Эвертона", когда все согласовали, добавил Миколенко.

"Было много слухов, и сначала я не верил, что это может быть со мной. Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино... И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал. Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно", – поделился эмоциями игрок сборной Украины.

Миколенко подчеркнул, что едет в "Эвертон" чтобы "расти в профессиональном плане". Переход в клуб английской Премьер-лиги футболист сборной Украины считает "большим шагом" и успехом в карьере.