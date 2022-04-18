"Казалось, вражда, имевшая место до войны, ушла в прошлое. Но случилось иначе". В "Динамо" ответили на критику из-за недопуска игроков в сборную

"Когда ["Шахтер" и "Динамо"] начали проводить за границей благотворительные матчи в поддержку Украины, все стало на свои места. Информация об этих матчах и видео с них заняли свое место в информационном пространстве и никак не помешали нашей совместной борьбе с врагом. Казалось, что так будет и дальше, что вражда, имевшая место в нашем футболе до войны, навсегда ушла в прошлое и все украинские футболисты и тренеры теперь делают одно общее дело. Но случилось иначе. Вслед за украинскими политиками, которые в разгар войны возобновили конкуренцию, пришли деятели украинского футбола. Потому что слишком неприятно было кому-то из них читать сообщения о том, как воодушевляют украинцев во всем мире футбольные матчи наших ведущих клубов. Как следствие, вместо сообщений об очередном благотворительном матче киевского "Динамо" народ видит всюду информацию о том, что упомянутое "Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины", – отметил Несенюк.

По его словам, подобная ситуация бывала и раньше.

"Полтора года назад в сборную внезапно вызвали полтора десятка динамовцев в сроки, не предусмотренные регламентом. И если тогда это было проявлением недобросовестной конкуренции, то теперь это нельзя назвать иначе, чем футбольным мародерством. Потому что рядом с информацией о неотпущенных в сборную футболистах киевского "Динамо" должны были быть сообщения о том, что в сборную Украины также не отпустили футболистов английских "Вест Хема", "Эвертона" и "Манчестер Сити", португальской "Бенфики", итальянских "Аталанты" и "Специи" и ряда европейских клубов, за которые сегодня выступают игроки сборной Украины. Посмотрите на состав сборной в последних матчах и убедитесь, что половина ее футболистов представляет европейские клубы, которые отпускают их на матчи сборной в предусмотренный регламентом УЕФА период. И никто эти клубы ни в чем не винит!" – подчеркнул Несенюк.

Он считает, что критика в адрес руководства клуба связана с тем, что "футбольные мародеры" недовольны решением президента "Динамо" Игоря Суркиса продолжать во время войны финансировать команду и организовывать благотворительные матчи в европейских странах.

"Почему так? Потому что не интересы сборной Украины движут теми, кто сейчас кричит о "Динамо", которое пренебрегает ее интересами. Им нужно, чтобы вместо благодарности динамовцам за их благотворительные матчи украинцы считали их "предателями". Для этого и нужны сборы национальной команды за более чем месяц (!) до первого официального матча, назначенного на 1 июня. Сборы, на которых гарантированно не будет более половины футболистов национальной команды, играющих в Европе, но на которых очень нужны 12 игроков киевского "Динамо", играющих в благотворительных матчах в той же Европе. Потому что нечего помогать Украине под флагом киевского "Динамо"! Что интересно, пока никаких претензий к динамовцам от официальных лиц Украинской ассоциации футбола не было. Это делают другие – те, кто хочет напомнить о себе таким скандальным способом. Отставные тренеры, сомнительной репутации журналисты… Вариант беспроигрышный: обвиняй Суркиса во всех грехах, и не прогадаешь!" – резюмировал Несенюк.