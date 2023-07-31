На турнире WTA в Праге, куда не допустили россиянку, между собой сыграли две украинские теннисистки

Байндль сеяна на турнире восьмой Фото: ЕРА

Байндль, занимающая 98-ю строчку в мировом рейтинге, сеяна на турнире восьмой.

Поединок против Ястремской (149-я ракетка мира, попала в основную сетку через квалификацию) она выиграла в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:2.

Следующей соперницей Байндль станет победительница противостояния Хезер Уотсон (Великобритания) – Юле Нимайер (Германия).