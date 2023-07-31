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На турнире WTA в Праге, куда не допустили россиянку, между собой сыграли две украинские теннисистки

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Байндль сеяна на турнире восьмой
Байндль сеяна на турнире восьмой
Фото: ЕРА

31 июля в первом круге одиночного разряда теннисного турнира WTA в Чехии Livesport Prague Open украинская теннисистка Катерина Байндль победила соотечественницу Даяну Ястремскую. Об этом сообщает сайт WTA.

Байндль, занимающая 98-ю строчку в мировом рейтинге, сеяна на турнире восьмой.

Поединок против Ястремской (149-я ракетка мира, попала в основную сетку через квалификацию) она выиграла в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:2.

Следующей соперницей Байндль станет победительница противостояния Хезер Уотсон (Великобритания) – Юле Нимайер (Германия).

Контекст:

Livesport Prague Open проходит в Праге с 31 июля по 6 августа на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс.

На турнире собиралась играть как минимум одна теннисистка из страны-агрессора России, но Анастасию Павлюченкову (98-я ракетка мира) не пустили в страну силовые органы Чехии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чехия, теннис, Прага, WTA, Даяна Ястремская, Катерина Козлова (Байндль), турнир
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