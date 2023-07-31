На турнире WTA в Праге, куда не допустили россиянку, между собой сыграли две украинские теннисистки

Байндль, занимающая 98-ю строчку в мировом рейтинге, сеяна на турнире восьмой.
Поединок против Ястремской (149-я ракетка мира, попала в основную сетку через квалификацию) она выиграла в трех сетах – 6:4, 2:6, 6:2.
Следующей соперницей Байндль станет победительница противостояния Хезер Уотсон (Великобритания) – Юле Нимайер (Германия).
Livesport Prague Open проходит в Праге с 31 июля по 6 августа на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс.
На турнире собиралась играть как минимум одна теннисистка из страны-агрессора России, но Анастасию Павлюченкову (98-я ракетка мира) не пустили в страну силовые органы Чехии.