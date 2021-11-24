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На заводе УАФ в Краматорске готовят к старту промышленное производство искусственных футбольных покрытий

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Линия по производству резиновой крошки успешно прошла тестовый запуск
Линия по производству резиновой крошки успешно прошла тестовый запуск
Фото: uaf.ua

Во второй половине 2020 года завод Украинской ассоциации футбола по производству искусственного покрытия сменил место дислокации – из-под Киева он переехал в Краматорск. Такое решение было принято в связи с резким увеличением арендной платы для помещения, где находилось производство, а также другими логистическими вопросами и "грязной информационной кампанией" вокруг завода, сообщает сайт УАФ.

Завод был построен за собственные средства Украинской ассоциацией футбола, без привлечения бюджетного финансирования и целевых средств УЕФА, подчеркивается в сообщении. Для изготовления современного покрытия футбольных полей и спортивных площадок купили профессиональное оборудование мирового уровня качества и внедрили технологию производства немецкой компании Polytan.

"Линия по производству резиновой крошки и плит для мультиспортивных площадок успешно прошла тестовый запуск. И первая партия продукции выпущена. Нам все понравилось, – рассказал директор завода Юрий Бондарь. – Но с июня текущего года мы все еще ожидаем оформления документа, который называется "Оценка влияния на окружающую среду". Без него начинать промышленное производство запрещено, а оформление этого документа – вот такой, к сожалению, длительный процесс".

Он добавил, что из-за переезда завода ряд разрешительных документов необходимо оформить с нуля.

"Дело в том, что задействовано несколько контролирующих и разрешительных инстанций из Киева и Краматорска. И, несмотря на то, что такой документ был у этого производства во время его работы под Киевом, сейчас все нужно делать с нуля. Тем не менее мы не теряем времени, свозим на производство сырье – в Донецкой и соседних областях хватает предприятий, на которых хранится немало шин. Окончание процедуры оформления "Оценки влияния на окружающую среду" мы ожидаем буквально в ближайшее время, и сразу эта линия уже заработает на полную мощность", – сказал Бондарь.

С линией по производству искусственной травы ситуация несколько сложнее, отметил он.

"На этой линии продолжаются пусконаладочные работы. Дело в том, что станки, из которых состоит эта линия, не имеют аналогов в Украине. Без преувеличения они уникальны. Для этого специалистов для полного запуска линии по производству искусственной травы мы вызываем из-за границы. Точнее, часть оборудования, производящего непосредственно искусственную траву, мы запустили, произвели тестовое количество продукции. А вот для запуска той части оборудования, которая подклеивает основу к искусственной траве, мы обратились к производителям оборудования. Выяснилось, что у таких иностранных специалистов очень плотный график – они запускают оборудование по всему миру и согласовывают свои визиты за полгода до прибытия. Сейчас мы с ними активно общаемся, консультируемся и по оборудованию, и по объемам их работы в Украине. Также мы проводим обучение сотрудников работе на таком высокотехнологичном оборудовании. Наши специалисты с нетерпением готовятся к старту полного цикла производства".

Контекст:

Когда завод по производству искусственного футбольного покрытия работал еще в Киевской области, он выполнил десятки заказов и построил в Киеве качественные мини-площадки для игры в футбол, которые и через два года эксплуатации "выглядят как новые", отмечал в 2020 году в своем Facebook нардеп из группы "Довіра" Максим Ефимов.

По его словам, перед переездом предприятие работало на минимуме своих возможностей, потому что стало жертвой "грязной заказной информационной кампании, которую развернули против завода в СМИ". 

Сайт "Правда футбол" писал, что завод УАФ до переезда посещали народные депутаты, потому что деятельность предприятия была предметом изучения так называемой "футбольной" временной следственной комиссии Верховной Рады. Комиссия выяснила, что бюджетного финансирования проекта не было, а также не обнаружила злоупотреблений со стороны Украинской ассоциации футбола, и поэтому нардепы не проголосовали за продление ее работы. 

Теги: футбол, спорт, Краматорск, Максим Ефимов, УАФ
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