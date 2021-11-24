На заводе УАФ в Краматорске готовят к старту промышленное производство искусственных футбольных покрытий

Завод был построен за собственные средства Украинской ассоциацией футбола, без привлечения бюджетного финансирования и целевых средств УЕФА, подчеркивается в сообщении. Для изготовления современного покрытия футбольных полей и спортивных площадок купили профессиональное оборудование мирового уровня качества и внедрили технологию производства немецкой компании Polytan.

"Линия по производству резиновой крошки и плит для мультиспортивных площадок успешно прошла тестовый запуск. И первая партия продукции выпущена. Нам все понравилось, – рассказал директор завода Юрий Бондарь. – Но с июня текущего года мы все еще ожидаем оформления документа, который называется "Оценка влияния на окружающую среду". Без него начинать промышленное производство запрещено, а оформление этого документа – вот такой, к сожалению, длительный процесс".

Он добавил, что из-за переезда завода ряд разрешительных документов необходимо оформить с нуля.

"Дело в том, что задействовано несколько контролирующих и разрешительных инстанций из Киева и Краматорска. И, несмотря на то, что такой документ был у этого производства во время его работы под Киевом, сейчас все нужно делать с нуля. Тем не менее мы не теряем времени, свозим на производство сырье – в Донецкой и соседних областях хватает предприятий, на которых хранится немало шин. Окончание процедуры оформления "Оценки влияния на окружающую среду" мы ожидаем буквально в ближайшее время, и сразу эта линия уже заработает на полную мощность", – сказал Бондарь.

С линией по производству искусственной травы ситуация несколько сложнее, отметил он.

"На этой линии продолжаются пусконаладочные работы. Дело в том, что станки, из которых состоит эта линия, не имеют аналогов в Украине. Без преувеличения они уникальны. Для этого специалистов для полного запуска линии по производству искусственной травы мы вызываем из-за границы. Точнее, часть оборудования, производящего непосредственно искусственную траву, мы запустили, произвели тестовое количество продукции. А вот для запуска той части оборудования, которая подклеивает основу к искусственной траве, мы обратились к производителям оборудования. Выяснилось, что у таких иностранных специалистов очень плотный график – они запускают оборудование по всему миру и согласовывают свои визиты за полгода до прибытия. Сейчас мы с ними активно общаемся, консультируемся и по оборудованию, и по объемам их работы в Украине. Также мы проводим обучение сотрудников работе на таком высокотехнологичном оборудовании. Наши специалисты с нетерпением готовятся к старту полного цикла производства".

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