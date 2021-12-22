Нардепа от “Слуги народа” Беленюка признали спортсменом года в Украине

Лучшего спортсмена года в Украине избрали 12 членов экспертного совета АСЖУ. Каждый из них формировал свою десятку. Беленюк получил 113 баллов. В тройку лучших вошли еще два призера Олимпиады-2020: Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля).

Топ-10 спортсменов Украины в 2021 году:

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой Беленюк занялся в 2000 году. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).