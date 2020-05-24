"Не сошлись характерами". Цуренко прекратила сотрудничество с иностранным тренером

По словам украинской теннисистки Леси Цуренко, после завершения сотрудничества с тренером из Эстонии Сильвером Карьюсом ее тренирует мать другой теннисистки из Украины Марты Костюк.

Цуренко и Карьюс сотрудничали меньше года Фото: Lesia Tsurenko / Twitter

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила о прекращении сотрудничества с эстонским специалистом Сильвером Карьюсом. Об этом 23 мая проинформировал портал "Большой теннис Украины".

"Продолжим ли мы работу с Сильвером Карьюсом после возобновления соревнований? Нет, с Сильвером я закончила сотрудничество. Совсем не сошлись характерами. Кто меня сейчас тренирует? Никто, но можно сказать, что мама Марты [Костюк, украинской теннисистки]. Она ведет тренировки", – объяснила Цуренко.

С Карьюсом украинка начала работать перед началом сезона 2020 года, отмечает "Большой теннис Украины".

30-летняя Цуренко – бывшая вторая ракетка Украины. Сейчас она занимает 139-е место в рейтинге WTA, являясь пятой по рейтингу в Украине.