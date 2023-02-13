"Позор ему". Комментатор назвал Малиновского российским футболистом. Игрок в ответ предложил ему поддержать Украину деньгами

Малиновский ждет извинений от американского комментатора в эфире во время следующего матча Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Во время поединка чемпионата Франции 11 февраля "Клермон" – "Олимпик" (0:2) украинский легионер неудачно пробил штрафной со своей коронной точки, запустив мяч метров на 20 выше ворот.

Перед ударом Малиновского Шоэн, комментатор канала beIN Sports, официального транслятора французской Лиги 1 в США, назвал полузащитника сборной Украины россиянином, а затем пошутил, что после такого удара мяч улетел "обратно в Москву", пишет Tribuna.com.

После игры над этим эпизодом пошутил и сам игрок, запостив в Twitter ворота для американского футбола, где его удар оказался бы результативным.

"Два очка для меня, три очка для команды", – отпраздновал он победу.

2 points for me, 3 points for the team * #TeamOM pic.twitter.com/Imv6KPlNMC — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 11, 2023

Вместе с тем Малиновский выразил недовольство тем фактом, что он оказался "россиянином". В Twitter он осведомился: "Кто комментировал этот матч?".

who commentated on this match? — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023

А в Instagram Stories украинец отреагировал на ляп комментатора, написав: "Позор ему!" – и тегнув страницу американского транслятора.

Фото:Ruslan Malinovskyi

Шоэн вскоре опубликовал пост в Twitter, в котором извинился перед Русланом. Комментатор объяснил свою ошибку усталостью – он в течение часа был вынужден заполнять эфир, так как матч задержали из-за столкновений у стадиона и использования полицией слезоточивого газа.

"Руслан, искренне прошу прощения за мою оговорку. Я часто повторял "украинский" [футболист]. Однако после твоего удара я однажды сказал "Москва". Просидев [в эфире] час из-за слезоточивого газа, я не имел представления о России. Серьезные, чувствительные времена, над которыми я часто молюсь. Извини за ошибку", – написал Шейн.

Ruslan, Sincere apologies for my slip of the tongue. I did say Ukrainian often. However after your shot I did say Moscow once. After filling an hour because of the tear gas, I've no idea about Russia. Serious, sensitive times, which I pray over often. I apologize for the mistake. — Phil Schoen (@PhilSchoen) February 12, 2023

Малиновского не устроили такие извинения комментатора.

"Черт возьми, не думал, что газ во Франции мог иметь эффект во Флориде. Мне жаль. Раз вы совершили ошибку на телевидении, то хотел бы услышать извинения во время следующего эфира, а не в Twitter", – ответил украинец.

Также в следующем сообщении футболист прикрепил аккаунты нескольких благотворительных организаций, которые помогают Украине, призвав комментатора отправить пожертвование и опубликовать в качестве подтверждения скриншот.

Also, for make prayers strong again, here is a list of some organisations which have been helping Ukraine since russia invasion:@razomforukraine @BackAndAlive @FutureforUa @saintjavelin @voices_org_ua @AzovstalFam



Screenshot of some donate, very welcome!

* — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 12, 2023