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"Позор ему". Комментатор назвал Малиновского российским футболистом. Игрок в ответ предложил ему поддержать Украину деньгами

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Малиновский ждет извинений от американского комментатора в эфире во время следующего матча
Малиновский ждет извинений от американского комментатора в эфире во время следующего матча
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Полузащитник сборной Украины и марсельского "Олимпика" Руслан Малиновский предложил американскому футбольному комментатору Филу Шоэну, который посчитал его российским игроком, материально поддержать Украину в борьбе с российской агрессией. Об этом футболист написал в Twitter 12 февраля.

Во время поединка чемпионата Франции 11 февраля "Клермон" – "Олимпик" (0:2) украинский легионер неудачно пробил штрафной со своей коронной точки, запустив мяч метров на 20 выше ворот.

Перед ударом Малиновского Шоэн, комментатор канала beIN Sports, официального транслятора французской Лиги 1 в США, назвал полузащитника сборной Украины россиянином, а затем пошутил, что после такого удара мяч улетел "обратно в Москву", пишет Tribuna.com.

После игры над этим эпизодом пошутил и сам игрок, запостив в Twitter ворота для американского футбола, где его удар оказался бы результативным.

"Два очка для меня, три очка для команды", – отпраздновал он победу.

Вместе с тем Малиновский выразил недовольство тем фактом, что он оказался "россиянином". В Twitter он осведомился: "Кто комментировал этот матч?".

А в Instagram Stories украинец отреагировал на ляп комментатора, написав: "Позор ему!" – и тегнув страницу американского транслятора.

malina_shame
Фото:Ruslan Malinovskyi

Шоэн вскоре опубликовал пост в Twitter, в котором извинился перед Русланом. Комментатор объяснил свою ошибку усталостью – он в течение часа был вынужден заполнять эфир, так как матч задержали из-за столкновений у стадиона и использования полицией слезоточивого газа.

"Руслан, искренне прошу прощения за мою оговорку. Я часто повторял "украинский" [футболист]. Однако после твоего удара я однажды сказал "Москва". Просидев [в эфире] час из-за слезоточивого газа, я не имел представления о России. Серьезные, чувствительные времена, над которыми я часто молюсь. Извини за ошибку", – написал Шейн.

Малиновского не устроили такие извинения комментатора.

"Черт возьми, не думал, что газ во Франции мог иметь эффект во Флориде. Мне жаль. Раз вы совершили ошибку на телевидении, то хотел бы услышать извинения во время следующего эфира, а не в Twitter", – ответил украинец.

Также в следующем сообщении футболист прикрепил аккаунты нескольких благотворительных организаций, которые помогают Украине, призвав комментатора отправить пожертвование и опубликовать в качестве подтверждения скриншот.

Контекст:

В начале января Малиновский перешел в "Олимпик" из итальянского клуба "Аталанта".

В январе 2023 года украинец после матча с "Монако" обнялся с выступающим за этот клуб хавбеком сборной России Александром Головиным, что вызвало резонанс в соцсетях. Малиновский извинился и заявил, что в индивидуальном спорте он бы "даже не вышел играть против российского спортсмена", поскольку "полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований".

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