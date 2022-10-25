Продивус заявил, что в Украине уничтожают боксерскую школу, а Кабмин бездействует

Владимир Продивус: Иностранные коллеги не понимают, как мог произойти захват федерации, да еще и с вмешательством правительства Фото: focus.ua

Продивус отметил, что вопреки обещаниям финансирования со стороны Кирилла Шевченко, который называет себя новым президентом ФБУ, детский и юношеский бокс теперь финансируются по остаточному принципу. По его информации, родители детей и тренеры все чаще самостоятельно ищут деньги, чтобы поехать на международные первенства.

"Как бы сложно ни было, федерация всегда искала и находила средства на детско-юношеский бокс. Не было спонсоров – закрывали потребности за свой счет. Но дети никогда не собирали донаты, чтобы представлять родную страну на чемпионате мира или Европы. Это нонсенс, и так не должно быть", – заявил Продивус.

Увольнения тренеров из ФБУ он назвал "кадровыми чистками", цель которых – "выдавить из структуры самых талантливых тренеров". Массовую волну увольнений остановил только возникший в СМИ резонанс, утверждает президент ФБУ.

"Как только тренеры обратились с коллективными письмами к вышестоящему руководству страны, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому, этот процесс сразу же спустили на тормозах. Как вообще такое можно допускать?! По графику идут ЧЕ, дети должны не пропускать тренировки. У них и без того стресс на фоне войны, а тут еще тренеров им хотят заменить", – сказал он.

По словам Продивуса, в ФБУ произошел рейдерский захват, а позиция Кабинета Министров вредит международной репутации Украины и украинского бокса.

"Иностранные коллеги не понимают, как мог произойти захват федерации, да еще и с вмешательством правительства. Ведь в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране мира, спортивная федерация полностью автономна и защищена на законодательном уровне от любого вмешательства со стороны государства", – заявил глава федерации.