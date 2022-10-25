Продивус заявил, что в Украине уничтожают боксерскую школу, а Кабмин бездействует

Продивус отметил, что вопреки обещаниям финансирования со стороны Кирилла Шевченко, который называет себя новым президентом ФБУ, детский и юношеский бокс теперь финансируются по остаточному принципу. По его информации, родители детей и тренеры все чаще самостоятельно ищут деньги, чтобы поехать на международные первенства.
"Как бы сложно ни было, федерация всегда искала и находила средства на детско-юношеский бокс. Не было спонсоров – закрывали потребности за свой счет. Но дети никогда не собирали донаты, чтобы представлять родную страну на чемпионате мира или Европы. Это нонсенс, и так не должно быть", – заявил Продивус.
Увольнения тренеров из ФБУ он назвал "кадровыми чистками", цель которых – "выдавить из структуры самых талантливых тренеров". Массовую волну увольнений остановил только возникший в СМИ резонанс, утверждает президент ФБУ.
"Как только тренеры обратились с коллективными письмами к вышестоящему руководству страны, в том числе к президенту Владимиру Зеленскому, этот процесс сразу же спустили на тормозах. Как вообще такое можно допускать?! По графику идут ЧЕ, дети должны не пропускать тренировки. У них и без того стресс на фоне войны, а тут еще тренеров им хотят заменить", – сказал он.
По словам Продивуса, в ФБУ произошел рейдерский захват, а позиция Кабинета Министров вредит международной репутации Украины и украинского бокса.
"Иностранные коллеги не понимают, как мог произойти захват федерации, да еще и с вмешательством правительства. Ведь в Украине, как и в любой другой цивилизованной стране мира, спортивная федерация полностью автономна и защищена на законодательном уровне от любого вмешательства со стороны государства", – заявил глава федерации.
Международная ассоциация бокса признала Продивуса законным президентом Федерации бокса Украины.
В IBA подчеркнули, что последние легитимные выборы президента ФБУ прошли 17 декабря 2021 года, на этих выборах был наблюдатель от IBA и нарушений он не обнаружил.
"Поэтому IBA признает Владимира Продивуса законным президентом ФБУ. При этом IBA не признает заседание, проведенное 22 февраля 2022 года альтернативной группой, законным, поскольку оно не соответствовало регламенту IBA", – сказано в письме.
Агентство УНИАН отмечало, что бывший президент федерации бокса Киева Кирилл Шевченко называет себя новым президентом ФБУ на основании решения конференции.