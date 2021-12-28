Ровенский "Верес" оштрафовали за интервью футболистов на русском

В "Вересе" пообещали, что их футболисты будут давать интервью только на украинском Фото: nkveres.com

В пресс-службе отметили, что штраф наложили из-за нарушения регламента соревнований по поводу флеш-интервью на государственном языке.

"Отныне и дальше представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.