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Ровенский "Верес" оштрафовали за интервью футболистов на русском

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В "Вересе" пообещали, что их футболисты будут давать интервью только на украинском
В "Вересе" пообещали, что их футболисты будут давать интервью только на украинском
Фото: nkveres.com

Игроков ровенского футбольного клуба "Верес" оштрафовали за то, что после матча УПЛ с "Динамо" они давали интервью на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В пресс-службе отметили, что штраф наложили из-за нарушения регламента соревнований по поводу флеш-интервью на государственном языке. 

"Отныне и дальше представители народного клуба "Верес" будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном по их мнению уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отметил Кремень.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: футбол, русский язык, украинский язык, штраф, Верес
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