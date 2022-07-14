"Шахтер" подписал контракт с новым главным тренером

Контракт с хорватским специалистом рассчитан на два года.

Новому наставнику "Шахтера" 48 лет. Среди клубов, которые он возглавлял ранее, – львовские "Карпаты" (2012–2015) и загребское "Динамо" (2020). Последним местом работы Йовичевича был "Днепр-1" (2020–2022), который завершил прошлый сезон УПЛ на третьем месте.

Всего хорватский тренер провел в чемпионате и Кубке Украины 92 матча: 37 побед, 18 ничьих, 37 поражений (разница мячей: 135–120).

Йовичевича уже представили игрокам "Шахтера".