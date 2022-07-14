"Шахтер" подписал контракт с новым главным тренером

Контракт с хорватским специалистом рассчитан на два года.
Новому наставнику "Шахтера" 48 лет. Среди клубов, которые он возглавлял ранее, – львовские "Карпаты" (2012–2015) и загребское "Динамо" (2020). Последним местом работы Йовичевича был "Днепр-1" (2020–2022), который завершил прошлый сезон УПЛ на третьем месте.
Всего хорватский тренер провел в чемпионате и Кубке Украины 92 матча: 37 побед, 18 ничьих, 37 поражений (разница мячей: 135–120).
Йовичевича уже представили игрокам "Шахтера".
11 июля "Шахтер" официально заявил об уходе главного тренера Роберто Де Дзерби и его штаба. Решение о завершении сотрудничества было обоюдным.
Под руководством итальянского тренера "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В досрочно завершенном из-за войны чемпионате УПЛ сезона 2021/2022 донецкий клуб финишировал на первом месте.