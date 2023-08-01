Украинки успешно стартовали на турнире в Вашингтоне. Свитолина обыграла белоруску Азаренко, Костюк отыграла три матч-поинта

Свитолина (на фото) второй раз за последний месяц обыграла Азаренко Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко – 7:6, 6:4.

Это уже вторая победа украинки над белоруской за последний месяц – ранее Свитолина оказалась сильнее в матче 1/8 финала Wimbledon.

В следующем раунде соревнований Свитолиной будет противостоять россиянка Дарья Касаткина.

Еще одна украинка, Марта Костюк, стартовала в Вашингтоне победой над представительницей Канады Бьянкой Андрееску – 2:6, 6:3, 7:6.

По ходу встречи Костюк отыграла у соперницы три матч-поинта.

В 1/8 финала украинская теннисистка сыграет с француженкой Каролин Гарсия.