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Украинская гимнастка на этапе Кубка мира не вышла на подиум с россиянками

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Украинка вышла на церемонию награждения отдельно
Украинка вышла на церемонию награждения отдельно
Фото: FX Choreo / Twitter

15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на этапе Кубка мира в Дохе отказалась подняться на пьедестал с представительницами России. Об этом сообщает Tribuna.

Батрона заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях. Золото и серебро взяли представительницы России Виктория Листунова и Мария Минаева, которые выступали под нейтральным флагом.

Во время награждения Батрона поднялась на пьедестал отдельно от россиянок.

Как отмечает Tribuna, для россиян и белорусов этот турнир стал последним – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за отстранения.

Контекст:

После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, РФ отстранили от многих международных турниров.

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил нарушение Россией олимпийского перемирия 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения.

27 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием.

28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

3 марта Международный паралимпийский комитет заявил, что не допускает россиян и белорусов к участию. Причем случилось это за день до начала соревнований.

Также белорусских и российских спортсменов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию и хоккею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, гимнастика
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