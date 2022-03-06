Украинская гимнастка на этапе Кубка мира не вышла на подиум с россиянками

Батрона заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях. Золото и серебро взяли представительницы России Виктория Листунова и Мария Минаева, которые выступали под нейтральным флагом.

Во время награждения Батрона поднялась на пьедестал отдельно от россиянок.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine * pic.twitter.com/ON3arVZosP — FX Choreo * ‍ * (@FX_choreo) March 4, 2022

Как отмечает Tribuna, для россиян и белорусов этот турнир стал последним – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за отстранения.