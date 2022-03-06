Украинская гимнастка на этапе Кубка мира не вышла на подиум с россиянками

Батрона заняла третье место в упражнениях на разновысоких брусьях. Золото и серебро взяли представительницы России Виктория Листунова и Мария Минаева, которые выступали под нейтральным флагом.
Во время награждения Батрона поднялась на пьедестал отдельно от россиянок.
The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine * pic.twitter.com/ON3arVZosP— FX Choreo * * (@FX_choreo) March 4, 2022
Как отмечает Tribuna, для россиян и белорусов этот турнир стал последним – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за отстранения.
После того как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, РФ отстранили от многих международных турниров.
Международный олимпийский комитет (МОК) осудил нарушение Россией олимпийского перемирия 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения.
27 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием.
28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
3 марта Международный паралимпийский комитет заявил, что не допускает россиян и белорусов к участию. Причем случилось это за день до начала соревнований.
Также белорусских и российских спортсменов отстранили от всех международных соревнований по фигурному катанию и хоккею.