Украинский голкипер Лунин в первом матче за мадридский "Реал" пропустил два мяча

В дебютном матче для украинского голкипера Андрея Лунина его мадридский "Реал" проиграл в Кубке Испании команде из третьего дивизиона.

20 января голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин провел дебютный официальный матч за "Реал" из Мадрида. Об этом проинформировал сайт королевского футбольного клуба из Испании.

21-летний уроженец Харьковской области провел на поле весь поединок 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Реал" играл на выезде против команды "Алькояно" из третьего по силе дивизиона.

Титулованный "Реал" уступил скромному сопернику со счетом 1:2 и покинул турнир. Лунин пропускал на 81-й и 115-й минутах поединка. Мадридцы открыли счет первыми, на 45-й минуте отличился Эдер Милитао.

Шестилетний контракт с "Реалом" Лунин подписал летом 2018 года, но за основную команду не играл. Был отдан в аренду в команду из Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) "Овьедо".

По состоянию на 21 января 2020 года Лунин является одним из двух вратарей основного состава "Реала", второй – 28-летний Тибо Куртуа из Бельгии.