В первом матче без Шевченко "Дженоа" проиграла со счетом 0:6

"Дженоа" (игроки в светлой форме) играла на выезде Фото: ЕРА

"Дженоа" играла на выезде и пропустила по три мяча в каждом тайме – на 15-й, 34-й, 42-й, 51-й, 69-й и 77-й минутах.

Поединок завершился со счетом 6:0 в пользу "Фиорентины".

После этой игры "Фиорентина" расположилась на шестом месте среди 20 команд, а "Дженоа" осталась на предпоследнем.

Последний раз бывший клуб Шевченко побеждал в Серии А еще 12 сентября 2021 года.

После увольнения украинца "Дженоа" готовит к играм и.о. главного тренера Абдулай Конко.