"Я в строю". Олимпийский чемпион Верняев сообщил, что суд сократил ему срок дисквалификации за допинг

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности", – написал он.

Верняев также поблагодарил близких и друзей "за веру и поддержку в течение всего этого времени".

"И привет всем, кто так этого не хотел. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее", – отметил украинский атлет.