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"Я в строю". Олимпийский чемпион Верняев сообщил, что суд сократил ему срок дисквалификации за допинг

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Верняев обращался в Спортивный арбитражный суд
Верняев обращался в Спортивный арбитражный суд
Фото: ЕРА

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев сообщил 14 марта в Instagram, что добился сокращения в два раза отстранения от международных соревнований в связи с положительным допинг-тестом.

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности", – написал он.

Верняев также поблагодарил близких и друзей "за веру и поддержку в течение всего этого времени".

"И привет всем, кто так этого не хотел. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее", – отметил украинский атлет.

Контекст:

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.

В январе 2021 года на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались. В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается".

Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.

13 июля украинец объяснил, что от соревнований отстранен из-за мельдония, который обнаружили в его организме.

9 августа Верняев сообщил, что обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, гимнастика, Олег Верняев, спортсмены, соревнования, мельдоний, дисквалификация, суд
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