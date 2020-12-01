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Журналист Несенюк: Почему Павелко не умчался в штаб-квартиру УЕФА и не сидел там круглосуточно, отстаивая интересы сборной Украины?

Президент УАФ Андрей Павелко уехал на отдых, когда в УЕФА решали судьбу матча Швейцария – Украина, потому что мог заранее знать вердикт Европейской футбольной ассоциации. Такое мнение выразил журналист Николай Несенюк.

25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение
25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение
Фото: ЕРА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко должен был в УЕФА отстаивать интересы сборной Украины, когда принималось решение о несыгранном матче Лиги наций против Швейцарии. Такое мнение изданию Gazeta.ua выразил журналист Николай Несенюк.

"Наша футбольная ассоциация допустила ошибку, которая уничтожила труд тренеров и футболистов национальной сборной. Первая ее причина – элементарная неграмотность и обычная нерадивость, присущие действиям Украинской ассоциации футбола. Любой грамотный юрист сразу указал бы на недопустимость отказа привезти в Швейцарию другой состав футболистов. Принятые перед стартом сезона изменения к регламенту европейских соревнований свидетельствовали – никаких переносов матчей из-за коронавируса не будет! Это вам не чемпионат Украины, где с этими переносами совсем запутались и неизвестно что будут делать дальше!" – отметил Несенюк.

Он не исключает, что в УАФ сознательно пошли на техническое поражение для сборной Украины.

"Вторая возможная причина неадекватных действий руководителей нашего футбола еще хуже неграмотности и некомпетентности. Возникает мысль, что на техническое поражение Украины от Швейцарии наши футбольные руководители пошли сознательно. Потому что не верили в то, что сборная швейцарцам не проиграет! Решили лучше получить "технарь" и обвинить во всем УЕФА, чем опозориться на футбольном поле", – предполагает журналист.

По его мнению, решение УЕФА о присуждении Украине технического поражения было известно заранее.

"Скажете, что такого быть не может! Я тоже так думал, пока не узнал, что Андрей Павелко, президент УАФ, отбыл на отдых 21 ноября. Именно тогда, когда в УЕФА решали судьбу матча Швейцария – Украина. Почему Павелко не умчался в штаб-квартиру Европейской футбольной ассоциации, где он является членом исполкома? Почему не сидел там круглосуточно, отстаивая интересы главной команды Украины? Выглядит так, что в этом не было надобности. Результат был заранее известен, потому можно было спокойно ехать на теплое море", – резюмировал Несенюк.

Матч шестого тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября. УЕФА отменил поединок из-за выявления коронавирусной инфекции у ряда украинских игроков на основании "компетентного решения департамента здравоохранения кантона Люцерн".

В этом поединке должно было решиться, какая из сборных сохранит место в элитном дивизионе Лиги наций.

25 ноября УЕФА присудила сборной Украины техническое поражение. По мнению председателя апелляционного комитета УЕФА, украинская сторона приложила недостаточно усилий, чтобы матч все же состоялся.

В УАФ заявили, что обжалуют решение УЕФА.

Теги: футбол, Украина, Швейцария, УЕФА, сборная Украины, Андрей Павелко, УАФ, Николай Несенюк
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