"Даже С-300. Сегодня война, сегодня все важно". Зеленский призвал украинских дипломатов искать по миру оружие для Украины

Зеленский сообщил, что осенью в Украине состоится форум оборонных индустрий, и призвал дипломатов способствовать максимальному участию в нем иностранных производителей оружия.

"Есть очевидные вещи относительно оружия, которое может быть поставлено в Украину, а также необходима работа с общественным мнением, требующим постоянных аргументов в пользу военной помощи Украине и сотрудничества. Вы лучше других должны знать, какое оружие есть в стране, где вы представляете Украину, какое производство она может помочь наладить в Украине или вместе с Украиной", – сказал он.

Украинские Вооруженные силы сейчас получают больше военного оборудования, чем кто-либо мог представить в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметил президент. Но этих мощностей недостаточно, чтобы силы обороны могли очевидно превосходить российских оккупантов.

"Вся Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция Patriot и NASAMS, SAMP/T и IRIS-T – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной… Даже С-300. Сегодня война, сегодня все важно", – заявил Зеленский, добавив, что для этого нужно, чтобы Украина оставалась в фокусе внимания мировых держав.