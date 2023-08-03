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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже С-300. Сегодня война, сегодня все важно". Зеленский призвал украинских дипломатов искать по миру оружие для Украины

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Президент заявил, что получаемого Украиной оружия пока недостаточно, чтобы силы обороны могли очевидно превосходить российских оккупантов
Президент заявил, что получаемого Украиной оружия пока недостаточно, чтобы силы обороны могли очевидно превосходить российских оккупантов
Фото: president.gov.ua

Показателем эффективности представителей Украины за рубежом является помощь стран, где они работают, оружием. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 августа, выступая на встрече с украинскими дипломатами. Запись Офис президента опубликовал в YouTube.

Зеленский сообщил, что осенью в Украине состоится форум оборонных индустрий, и призвал дипломатов способствовать максимальному участию в нем иностранных производителей оружия.

"Есть очевидные вещи относительно оружия, которое может быть поставлено в Украину, а также необходима работа с общественным мнением, требующим постоянных аргументов в пользу военной помощи Украине и сотрудничества. Вы лучше других должны знать, какое оружие есть в стране, где вы представляете Украину, какое производство она может помочь наладить в Украине или вместе с Украиной", – сказал он.

Украинские Вооруженные силы сейчас получают больше военного оборудования, чем кто-либо мог представить в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметил президент. Но этих мощностей недостаточно, чтобы силы обороны могли очевидно превосходить российских оккупантов. 

"Вся Украина должна быть защищена от российского террора. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция Patriot и NASAMS, SAMP/T и IRIS-T – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной… Даже С-300. Сегодня война, сегодня все важно", – заявил Зеленский, добавив, что для этого нужно, чтобы Украина оставалась в фокусе внимания мировых держав.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала части Донецкой и Луганской областей. 

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявлял о новых пакетах помощи Украине. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.

Теги: оружие, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, С-300, дипломаты
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