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ВОЙНА В УКРАИНЕ

47-я ОМБр назначила нового главного сержанта вместо Маркуса

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Аверин в 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений
Аверин в 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений
Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook

Новым главным сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" (часть А4699) стал Виталий Аверин. Об этом 13 июля сообщила бригада в Facebook.

Аверин пошел на войну добровольцем в 2014 году, вступил в ряды батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.

В 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений.

https://www.facebook.com/47brigade/posts/pfbid0Ta94tkWzCSoKkd8ET3UREpyBEMAZix5adfbvQVH4TVG6FDWSiTNHtMHohaEEa3MNl

Контекст:

11 июля предыдущий главный сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус сообщил, что написал рапорт о понижении в должности из-за "категорического несогласия" с решениями по применению и развитию бригады.

Он опубликовал датированный 10 июля рапорт, в котором, кроме прочего, заявил о "некомпетентности" командования и назвал "аморальным дегенератом" замкомандира части. Фамилия и имя замкомандира в рапорте частично заблюрены, но там можно рассмотреть, что речь идет об Иване Шаламаге.

Комбриг бригады Александр Сак после заявления Маркуса о недовольстве командованием призвал бригаду к единству. "В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы", – заявил он.

Сам Маркус после сообщения о рапорте в своих соцсетях больше ничего не писал и никак не комментировал скандал.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Донбасс, Попасная, Иловайск, Широкино, батальон, ВСУ, война России против Украины, Валерий Маркус
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