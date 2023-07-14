47-я ОМБр назначила нового главного сержанта вместо Маркуса

Аверин в 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений Фото: 47 ОМБр «Маґура» / Facebook

Аверин пошел на войну добровольцем в 2014 году, вступил в ряды батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.

В 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений.