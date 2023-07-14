47-я ОМБр назначила нового главного сержанта вместо Маркуса

Аверин пошел на войну добровольцем в 2014 году, вступил в ряды батальона "Донбасс". Участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Попасную.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге награжден орденом "За мужество" III степени.
В 47-й ОМБр ранее был главным сержантом в одном из подразделений.
11 июля предыдущий главный сержант 47-й ОМБр Валерий Маркус сообщил, что написал рапорт о понижении в должности из-за "категорического несогласия" с решениями по применению и развитию бригады.
Он опубликовал датированный 10 июля рапорт, в котором, кроме прочего, заявил о "некомпетентности" командования и назвал "аморальным дегенератом" замкомандира части. Фамилия и имя замкомандира в рапорте частично заблюрены, но там можно рассмотреть, что речь идет об Иване Шаламаге.
Комбриг бригады Александр Сак после заявления Маркуса о недовольстве командованием призвал бригаду к единству. "В эти непростые дни я, командир 47-й ОМБр, призываю всех отбросить конфликты, оскорбления, противоречия и приумножить усилия для совместной борьбы", – заявил он.
Сам Маркус после сообщения о рапорте в своих соцсетях больше ничего не писал и никак не комментировал скандал.