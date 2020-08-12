Абсолютному большинству жителей оккупированных территорий не стоит бояться возвращения украинской власти – правозащитник

Абсолютному большинству жителей оккупированных территорий не стоит бояться прихода украинской власти, они не будут нести никакой ответственности, считает глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".
"Понятно, что большинство – около 95% населения, не столкнутся с какими-то негативными последствиями со стороны государства из-за того, что они, например, способствовали оккупационному режиму или принимали участие в референдуме, стояли на блокпостах, носили оружие и так далее", – пояснил Павличенко.
Глава представительства президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отметил, что в концепции украинской стороны не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Однако есть понимание, кто должен быть амнистирован, а кто наказан.
"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", – сказал Кориневич.
По его словам, в концепции указано, что никакая амнистия не может касаться лиц, совершивших военные преступления и нарушивших международное гуманитарное право. Она предусматривает также люстрацию лиц, занимавших высокие должности в оккупационных администрациях ОРДЛО и Крыма, или занимавшихся организацией сепаратистских референдумов.
Это значит, что после прихода украинской власти на эти территории коллаборанты определенное время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти, пишет издание.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Амнистия участников боевых действий, не участвовавших в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена Минскими соглашениями и закреплена в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (так называемый закон об особом статусе Донбасса). Однако эта норма, равно как и другие положения закона, вступит в силу только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству. Украина подчеркивает, что это возможно только после вывода российских войск и возвращения под контроль Киева участка российско-украинской границы.
Законопроект о коллаборационизме обсуждался в Верховной Раде в 2017 году. Предполагалось, что украинцы, которые оказывали содействие оккупационным властям, могут быть лишены права избираться или работать в украинских органах государственной власти на срок от 10 до 15 лет. После избрания нового состава парламента этот законопроект считается отозванным.
В мае 2020 года вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Рада может принять законы об амнистии и коллаборационизме.