Агенты России в украинской власти, Путин, Кучма, Янукович, Медведчук, Деркач. Интервью Гордона со Скипальским. Видео

Гордон записал интервью со Скипальским о российских агентах и работе спецслужб Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Скипальский говорил о:

российских агентах в Украине;

российских разведчиках среди представителей украинской власти;

украинском политике, бывшем народном депутате, куме президента России Викторе Медведчуке и том, была ли у СБУ информация о его связях с Россией;

украинском политике, бывшем народном депутате Андрее Деркаче и его связях с Россией;

бывших украинских президентах, в том числе Леониде Кучме и Викторе Януковиче;

украинских спецслужбах и их руководителях, в частности о главе военной разведки Украины Кирилле Буданове;

войне России против Украины;

президенте России Владимире Путине.

"Я был уверен, что будет война. Еще в мае 1992 года в докладной записке я написал, что рано или поздно будет война за Донбасс", – сказал во время интервью Скипальский.

Скипальский родился в 1945 году в Волынской области. Окончил Московское пограничное военное училище и факультет контрразведки Высшей школы КГБ СССР.

В 1970–1980 годах служил в военной контрразведке на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1987 году вернулся в Украину, где служил в спецподразделениях КГБ.

В 1992–1997 годах Скипальский был начальником военной разведки Украины. Одновременно с этим в 1994–1998 годах он был народным депутатом.

В 1997–1998 годах Скипальский был заместителем председателя Службы безопасности Украины, в 1998–2001-м – заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. В 2006 году он вновь вернулся в СБУ, около года занимал должность заместителя председателя спецслужбы – начальника управления СБУ в Донецкой области.