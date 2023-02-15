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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Агенты России в украинской власти, Путин, Кучма, Янукович, Медведчук, Деркач. Интервью Гордона со Скипальским. Видео

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Гордон записал интервью со Скипальским о российских агентах и работе спецслужб
Гордон записал интервью со Скипальским о российских агентах и работе спецслужб
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с бывшим главой военной разведки Украины, бывшим председателем Службы безопасности Украины Александром Скипальским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Скипальский говорил о:

  • российских агентах в Украине;
  • российских разведчиках среди представителей украинской власти; 
  • украинском политике, бывшем народном депутате, куме президента России Викторе Медведчуке и том, была ли у СБУ информация о его связях с Россией;
  • украинском политике, бывшем народном депутате Андрее Деркаче и его связях с Россией;
  • бывших украинских президентах, в том числе Леониде Кучме и Викторе Януковиче;
  • украинских спецслужбах и их руководителях, в частности о главе военной разведки Украины Кирилле Буданове;
  • войне России против Украины;
  • президенте России Владимире Путине. 

"Я был уверен, что будет война. Еще в мае 1992 года в докладной записке я написал, что рано или поздно будет война за Донбасс", – сказал во время интервью Скипальский. 

Скипальский родился в 1945 году в Волынской области. Окончил Московское пограничное военное училище и факультет контрразведки Высшей школы КГБ СССР.

В 1970–1980 годах служил в военной контрразведке на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1987 году вернулся в Украину, где служил в спецподразделениях КГБ. 

В 19921997 годах Скипальский был начальником военной разведки Украины. Одновременно с этим в 1994–1998 годах он был народным депутатом.

В 1997–1998 годах Скипальский был заместителем председателя Службы безопасности Украины, в 1998–2001-м – заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. В 2006 году он вновь вернулся в СБУ, около года занимал должность заместителя председателя спецслужбы – начальника управления СБУ в Донецкой области. 

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Виктор Медведчук, Леонид Кучма, Александр Скипальский, КГБ, Андрей Деркач, война России против Украины, Кирилл Буданов
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