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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Акустическое насилие". С завтрашнего дня в Украине запрещена музыка в общественном транспорте

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С 7 октября музыку в маршрутках будут включать только с согласием всех пассажиров
С 7 октября музыку в маршрутках будут включать только с согласием всех пассажиров
Фото: depositphotos.com

7 октября вступает в силу закон №2310-ІХ о "поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Документ запрещает слушать российскую музыку в общественных местах.

Как сказано в законе, запрещается публичное исполнение, показ или демонстрация фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов артистов, которые "являются или были в любой период с 1991 года гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором".

Кроме того, запрещается организация и проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители из РФ.

Документ также вносит изменения в работу служб общественного транспорта. Водителю автобуса среди прочего запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В случае нерегулярных перевозок водитель может включить музыку, но с согласия всех пассажиров. Такое же правило касается водителей служб такси. Эта норма должна заработать в течении двух месяцев со дня вступления закона в силу.

"Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона... должен обеспечить внесение в правила пассажирских перевозок на всех видах пассажирского транспорта изменений по запрету акустического насилия", – сказано в документе.

Пассажирам также нельзя громко слушать музыку, водитель имеет право высадить нарушителя.

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине активно продвигались призывы отказаться от российского контента и бойкотировать российскую культуру.

В этом бойкоте Украину поддержало и мировое сообщество – около 100 культурных институций мира отправили русскую культуру в бан.

Почти 60% украинцев не слушали российскую музыку за последние полгода: 43% перестали слушать с начала войны, 18% не слушали и раньше.

Теги: транспорт, Украина, Кабинет Министров, музыка, такси, документы, ограничения, пассажиры
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