"Акустическое насилие". С завтрашнего дня в Украине запрещена музыка в общественном транспорте

С 7 октября музыку в маршрутках будут включать только с согласием всех пассажиров Фото: depositphotos.com

Как сказано в законе, запрещается публичное исполнение, показ или демонстрация фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов артистов, которые "являются или были в любой период с 1991 года гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором".

Кроме того, запрещается организация и проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители из РФ.

Документ также вносит изменения в работу служб общественного транспорта. Водителю автобуса среди прочего запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке. В случае нерегулярных перевозок водитель может включить музыку, но с согласия всех пассажиров. Такое же правило касается водителей служб такси. Эта норма должна заработать в течении двух месяцев со дня вступления закона в силу.

"Кабинет Министров Украины в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона... должен обеспечить внесение в правила пассажирских перевозок на всех видах пассажирского транспорта изменений по запрету акустического насилия", – сказано в документе.

Пассажирам также нельзя громко слушать музыку, водитель имеет право высадить нарушителя.