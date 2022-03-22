Американец предложил $50 тыс. за голову Чичериной – журналист

Иванов: Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга Фото: Sergii Ivanov / Facebook

"Мой калифорнийский друг Зак предлагает $50 тыс. за голову Чичериной. Это без шуток. Не знаю, зачем она ему, но он попросил озвучить. Нормальные деньги, чтобы никто никогда не слышал ее гадкого визга", – отметил журналист.

Мій каліфорнійський друг Зак пропонує * 50000 за голову чічєріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити.



Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску. — Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) March 22, 2022

22 марта украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала ролик, в котором Чичерина в окружении мужчин срезает украинский флаг на здании мэрии Энергодара Запорожской области.