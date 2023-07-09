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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Если посмотреть на сводки, мы уничтожили 560 российских орудий на юге за месяц. У них осталось 590. Как только останется 200–300, они сломаются

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Арестович: Они уже вводят в бой оперативный резерв, а стратегического у них нет вообще. А мы еще не вводили даже оперативные резервы
Арестович: Они уже вводят в бой оперативный резерв, а стратегического у них нет вообще. А мы еще не вводили даже оперативные резервы
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Оперативное искусство в украинской армии – на более высоком уровне, чем в российской, и сейчас силы обороны "переигрывают" оккупантов, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы точно поломаем их. Потому что есть очень простая математика. У нас есть стратегические и оперативные резервы. И мы действуем сейчас бригадами первого эшелона, первой линии. А они уже вводят в бой оперативный резерв, а стратегического у них нет вообще", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинское оперативное командование старшего уровня – генералы, полковники – "на голову и на две выше российских".

"Это точно. Наше оперативное искусство стоит на более высоком уровне. Мы их переигрываем... Если посмотреть на сводки, мы уничтожили 560 орудий за этот месяц. А у них на юге осталось 590. То есть половину мы уничтожили всего лишь за месяц", – сказал экс-советник главы ОП.

По его мнению, новую артиллерию россиянам взять неоткуда: хотя их военно-промышленный комплекс работает, оккупанты "очень сильно проседают", не успевают пополнять и даже восстанавливать технику, которую расконсервируют после хранения.

"Поэтому чисто на математике мы им выносим сейчас тылы, мосты, логистику ломаем. Они ехали так, а теперь – 200 километров плюс. Для грузовой военной машины, которая постоянно ломается... Выносим склады армейского, фронтового уровня, аэродромы выносим. И это по классике войны: когда идут постепенные накопления потерь, в какой-то момент количество переходит в качество. Они ломаются. Как только у них останется 200 орудий, 300, они сломаются. Они будут не в состоянии удерживать даже самые плохие наши бригады. А мы еще не вводили даже оперативные резервы", – подытожил Арестович.

 Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км² и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: артиллерия, Алексей Арестович, война России против Украины, потери армии России, контрнаступление
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