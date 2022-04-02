Арестович: Путину придется назначить "предателей" в России, чтобы выйти "победителем" из войны с Украиной

Арестович: В Украине российская армия не выполнила ни одной оперативной задачи Фото: radiosvoboda.org

"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что для главы Кремля такой вариант развития событий единственный, даже если российские оккупанты будут иметь успехи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, потому что "позитивного выхода у него нет".

Арестович считает, что виновными назначат военных, и предположил, что среди таких "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов.

"И будет парочка, пяток-десяток козлов отпущения поменьше, там, уровня начальников управлений, командующих армией", – объяснил он.

Арестович заявил, что, вторгшись в Украину, российская армия, "имея стратегическую задачу, не выполнила ни одной оперативной".

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