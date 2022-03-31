"Это Украина, здесь нельзя скрыть, даже если бы мы хотели". Арестович рассказал, когда появится информация о потерях в войне против РФ

Аресович: Ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику показать эффективность его действий и оценку его боевого потенциала", – пояснил Арестович.

По его словам, после завершения войны будут установлены личности всех, кто погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"После войны выдадим данные по каждому человеку. Это Украина, здесь нельзя скрыть, даже если бы мы хотели это сделать. Все будут установлены, каждый будет сочтен, каждый останется в памяти, и каждой семье будет предоставлена помощь и оказано уважение", – подчеркнул Арестович.

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