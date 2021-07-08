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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Асеев о боевиках "ДНР" в начале войны: Они все воевали за Российскую Федерацию, ни о какой "республике" речь не шла

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Асеев говорил со знакомыми, воевавшими против Украины на стороне "ДНР", и спрашивал, за что они воюют
Асеев говорил со знакомыми, воевавшими против Украины на стороне "ДНР", и спрашивал, за что они воюют
Фото: radiosvoboda.org

Журналист, бывший заложник боевиков "ДНР" Станислав Асеев в интервью писателю Сергею Жадану для "Радио НВ" рассказал о реалиях жизни в начале войны на Донбассе в городе Макеевка Донецкой области, который на данный момент контролируется боевиками "ДНР".

"Мое окружение восприняло [войну] очень специфично. Только у них появилась возможность влиться в эти незаконные вооруженные формирования, все мои сверстники туда пошли. Я специально считал: 21 человек из моего дома в Макеевке. И это все люди, с которыми я рос, прожил всю жизнь", – рассказал Асеев.

По его словам, люди менялись на глазах. "Это действительно было какое-то зомбирование – настолько мощной была пропаганда, они вдруг просто начали ненавидеть все связанное с Украиной", – отметил журналист.

Он также рассказал, как общался со знакомыми с подобными взглядами в 2015–2016 годах, когда они возвращались домой, уже после участия в боевых действиях.

"Прежде всего, с профессиональной точки зрения мне было интересно, за что они воюют. Должен сказать, что они все воевали за Российскую Федерацию, то есть ни о какой "республике" речь там не шла, потому что в 2014 году все были убеждены, что буквально на следующей неделе снова будет "референдум", на него уже вынесут вопрос о вхождении в Российскую Федерации, будет как с Крымом. Такое боевикам рассказывали в их частях", – сообщил Асеев.

По его словам, в 2015–2016 годах представители незаконных вооруженных формирований уже понимали, что "что-то складывается не так, как они это себе представляли", но о "республике" у них "иллюзий не было".

Асеев отметил, что из 21 человека из его дома в Макеевке по состоянию на начало 2017 года уже никто не воевал – несколько боевиков погибло, но большинство сказали, что не видят смысла продолжать, и стали зарабатывать деньги тем же, чем и до войны.

"В основном они уволились и сказали "Я шел не за это"... Я всегда спрашивал их: а зачем же вы три года воевали? Вы же понимали, что, во-первых, вас могли убить; во-вторых, вы убили людей и ничего не получили. А что они могут сказать? "В 2014-м мы думали, что будет Россия. Сейчас России нет, и уже очевидно, что не будет", – рассказал журналист.

Контекст:

Станислав Асеев – донецкий журналист, сотрудничавший с "Тижнем” и "Радіо Свобода" после оккупации Донецка пророссийскими боевиками. Летом 2017 года его обвинили в "шпионаже" и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря прошлого года. Кроме Асеева, в Украину вернулись еще 75 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, референдум, сепаратизм, Донбасс, оккупация, Макеевка, сепаратисты, боевики, ДНР, Станислав Асеев
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