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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Атаки Херсона, обстрел коксохимического завода в Авдеевке и ракетные удары по Изюмскому району. Сводка ОВА за сутки

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Окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам со стороны российских оккупантов
Окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам со стороны российских оккупантов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Украины, в том числе Херсон, а также нанесли ракетные удары по Изюмскому району Харьковской области и Славянской общине Донецкой области. Об этом свидетельствуют сводки глав областных военных администраций, опубликованные 2 августа.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в регионе за минувшие сутки один человек погиб, еще восемь получили ранения.

Оккупанты обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание медицинского учреждения в Херсоне, образовательное учреждение в Бериславском районе.

В Харьковской области продолжались вражеские обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате ракетного удара по селу Первомайское Изюмского района погибла 91-летняя женщина, получил ранения и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое.

На село Петропавловка Купянского района россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500, одновременно произошло несколько масштабных пожаров.

В Николаевской области, по данным главы ОВА Виталия Кима, враг девять раз за сутки открывал огонь по Очаковской общине.

Дважды под удар противника попала Куцурубская община.

В Донецкой области в результате обстрелов ранены три мирных жителя, заявил глава ОВА Павел Кириленко.

Ночью россияне выпустили пять ракет по Славянской общине.

В Авдеевке враг обстрелял коксохимический завод и жилые кварталы.

Окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам.

На протяжении ночи агрессор трижды обстреливал Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Враг выпустил около полутора десятков снарядов из тяжелой артиллерии. Под обстрел попали Никополь и Покровская община.

За сутки россияне совершили 97 обстрелов по 20 населенным пунктам Запорожской области, заявил глава ОВА Юрий Малашко.

Во время авиационного удара противника по Орехову ранение получил 42-летний мужчина, он оперативно направлен в лечебное учреждение.

"Поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры", – отметил Малашко.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге страны.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 31 июля сообщила, что силы обороны с начала контрнаступления освободили 241,7 км² территории Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Олег Синегубов, Виталий Ким, Юрий Малашко, Александр Прокудин, Сергей Лысак
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